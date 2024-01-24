今次合作把HashKey Capital在虛擬貨幣行業的專業知識結合富時羅素在指數管理、編制、風控方面的能力，滿足機構對新資產類別的可投資性和監管完整性的需求，為資產交易及交易平台提供參考標準。

HashKey Capital與富時羅素發布的三個指數分別為FTSE數位資產20指數、FTSE數位資產基礎設施指數及FTSE數位資產應用指數。FTSE數位資產20指數追蹤市值排名前20的虛擬資產，可準確反映虛擬資產市場整體表現的至少90%以上，為投資者提供虛擬資產市場更多元化的參考基準；FTSE數位資產基礎設施指數追蹤構成加密生態系統基礎設施層的數位資產；FTSE數位資產應用指數追蹤數位資產生態系統中的應用層數位資產，相關資產通常與Staking（質押）工具以及DeFi（去中心化金融）有關。

富時羅素官網於今（1月24日）起可查詢三項指數，並計劃未來透過彭博、Factset、倫敦證券交易所數據與分析、晨星以及S&P Capital IQ等主流數據服務平台向公眾開放。

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