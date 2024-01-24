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惠譽：料今年中央政府財政政策更積極 內地評級有下調壓力

惠譽評級首席中國分析師祖克（Jeremy Zook）表示，房地產市場疲弱、內需增長溫和、環球經濟放緩拖累出口等去年影響內地增長的因素，今年仍然持續，對內地政策制定者而言仍是困難的一年，目前經濟動力相對疲弱，預期今年增長為4.6%。他認為內地寬鬆貨幣政策的效用或已到極限，今年內地將加強財政政策力度，中央政府去年下半年在振興經濟上擔當更積極的角色，例如去年第四季發行1萬億元特別國債，但同時也提高中央政府債務負擔，對內地主權評級帶來下行壓力。

祖克預期，因為地方政府收入增長因房地產疲弱，收入增長受壓，因此今年支持經濟的財政政策，會更多來自中央政府。另外，未來數年地方政府融資平台債務會繼續以溫和的幅度，向地方政府的資產負債表轉移，增加未來的債務。

目前內地主權評級為A+，評級展望為穩定，祖克指2019年以來，內地財政強度相對削弱，債務比率現時較同級的國家和歷史水平為高，但仍低於其他A評級國家的中位數。至於會否下調內地評級展望，祖克表示需要留意3月政府在兩會時段，對今年財政政策力度和方向有進一步公布。惠譽評級全球主權評級主管麥克名補充，內地並非有即時的評級下調壓力。

今年1月人行沒有減息，祖克預期今年只會有溫和的貨幣政策放鬆，全年只減息0.15厘，降準0.25個百分點。

 

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