祖克預期，因為地方政府收入增長因房地產疲弱，收入增長受壓，因此今年支持經濟的財政政策，會更多來自中央政府。另外，未來數年地方政府融資平台債務會繼續以溫和的幅度，向地方政府的資產負債表轉移，增加未來的債務。

目前內地主權評級為A+，評級展望為穩定，祖克指2019年以來，內地財政強度相對削弱，債務比率現時較同級的國家和歷史水平為高，但仍低於其他A評級國家的中位數。至於會否下調內地評級展望，祖克表示需要留意3月政府在兩會時段，對今年財政政策力度和方向有進一步公布。惠譽評級全球主權評級主管麥克名補充，內地並非有即時的評級下調壓力。

今年1月人行沒有減息，祖克預期今年只會有溫和的貨幣政策放鬆，全年只減息0.15厘，降準0.25個百分點。

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