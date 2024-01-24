祖克預期，香港今年的經濟增長將自2023年的3.2%緩慢回落至3.0%，香港經濟持續較疫情期間水平溫和回暖。香港將繼續作為內地的首選離岸融資中心發揮重要作用，不過在地緣經濟似乎日益趨向分裂的當今世界，香港能否全面恢復其疫情前作為全球金融和商貿中心的商業活力和競爭力仍有待觀察。

另外，惠譽評等全球主權評等主管麥克名預計，今年政策利率和通脹率均將呈現下降趨勢，聯儲局將自年中左右起下調三次利率，到2024年底利率將降至4.75厘，歐洲央行和英國央行也將進行三次降息，分別將利率降至3.75%和4.5%。雖然聯儲局減息，不過隨着利率曲線從倒掛中正常化，美國10年期長息反而從現時的4.1厘，至年底升至4.3厘，日後即使減息也不會回到疫前的超低水平，料與2008年金融海嘯前相似，美息與實際經濟增長率加上通脹率相近，料正常化水平為4厘。

麥克名指出，從評等角度而言，今年有三大風險需要考慮，其一是美國和歐元區今年仍有可能陷入經濟衰退。儘管這並非該行基準情景，但美國的經濟增長肯定會放緩，其季度按季增長路徑將非常接近零，美國出現經濟衰退將對全球產生影響。

第二是債券市場波動加大，債券孶息率上升。政府的債務水平已達到較高水平，因此債券收益率的上升會迅速對財政狀況產生影響。今年政府將需支付2.5萬億美元的利息，而2020年政府支付利息則有1.5萬億美元，因此債券孶息率的上升已經對財政狀況產生了巨大的影響。最後是地緣政治方面出現較多負面事件，烏克蘭和以色列正在進行兩場戰爭，似乎都沒有接近尾聲。中東的局勢非常脆弱，因此衝突有可能從以色列蔓延到其他國家。