道瓊斯工業平均指數收跌99點，跌幅0.27%，報37806點。標普500指數收漲3點，升幅0.09%，報4868點。納斯達克綜合指數收漲55點，或0.37%，報15481點。

Amgen跌1.42%，報305.5美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累29點，而微軟升0.92%，報402.56元，貢獻道指24點。

科技股方面，蘋果收市報194.5元，跌0.34%，谷歌母公司Alphabet收市報148.7元，升1.12%，亞馬遜收市報156.87元，升0.54%，Facebook收市報390.7元，升1.42%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.18%，報477點。德國DAX指數收漲1.59%，報16889點；法國CAC 40指數漲0.92%，報7455點；英國富時100指數收漲0.57%，報7527點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.89%，報5785點。

美國2年期債息曾升最多0.37%，高見4.384厘，是1月23日4.4168厘後最高。收市報4.3799厘，是1月22日後收市新高，當日報4.3911厘。

美國10年期債息曾升最多1.4%，是1月17日後最大升幅，當日升幅為1.69%。高見4.1858厘，是1月19日4.1957厘後最高。收市報4.1762厘，是2023年12月12日後收市新高，當日報4.2006厘。連升2日，累計升0.0709厘，對上一次連升2日是1月16日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至19.763基點，是1月19日19.572基點後最窄。收市報20.575基點，是1月16日後收市最窄，當日報16.565基點。連續兩日收窄，累計8.219基點，對上一次連續2日是1月11日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至119.215基點，是1月19日117.062基點後最窄。今日收市報120.179基點，是2023年12月12日後收市最窄，當日報119.644基點。連續兩日收窄，累計6.438基點，對上一次連升2日是1月16日。

道指曾跌最多0.29%，低見37795.71點，是1月19日37451.71點後最低。收市報37806.39點，是1月18日後收市新低，當日報37468.61點。連跌2日，累計跌195.42點，對上一次連跌2日是1月16日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月12日。

標指曾升最多0.8%，是1月19日後最大升幅，當日升幅為1.28%。高見4903.68點，創上市新高。收報4868.55點，創收市價計新高。連升5日，累計升129.34點，對上一次連升5日是2023年12月28日。第1日陰燭。

納指曾升最多1.32%，是1月19日後最大升幅，當日升幅為1.7%。高見15629.07點，是2022年1月4日15852.14點後最高。收市報15481.92點，是2022年1月4日後收市新高，當日報15622.72點。連升5日，累計升626.3點，對上一次連升5日是1月11日。第1日陰燭。

金龍指數曾升最多3.8%，是1月23日後最大升幅，當日升幅為6.33%。高見5895.04點，是1月12日6082.3點後最高。收市報5785.93點，是1月12日後收市新高，當日報5960.45點。連升2日，累計升369.29點，對上一次連升2日是2023年12月27日。第1日陰燭。

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