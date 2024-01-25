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明捷航空收購怡中航空服務50%股權

全球機場及航空公司的領先服務合作夥伴明捷航空（Menzies Aviation）宣佈，收購怡和集團持有的怡中航空服務集團50%股權。收購完成後，中國航空(集團)將與明捷航空共同持有怡中航空服務股份，建立合資企業。交易完成後，怡中航空服務集團將會更名為「中航明捷航空服務」，正式成為明捷航空旗下公司。

明捷航空是全球規模最大的航空服務公司，業務遍佈六大洲，在60多個市場超過255個機場提供航空服務。明捷航空期待於香港以及亞洲拓展業務的同時，繼續支持員工的專業發展。是次明捷與中國航空(集團)成立的合資公司，將加強雙方現有合作關係，雙方早自1994年起於澳門國際機場展開合作。此外，明捷航空亦於印尼的三個機場開展業務，近期更進入馬來西亞市場。怡中屬於怡和控股旗下怡和太平洋旗下合營公司。

怡中航空服務集團行政總裁劉敏儀表示 : 「在明捷航空的領導下，我們對員工未來的發展前景充滿信心。此次交易除了能加強我們現時於全球航空業的地位外，還可以為怡中航空服務員工提供更多培訓和發展機會，擴闊事業發展前景。」。明捷航空行政總裁Philipp Joeinig表示: 「我們很高興能夠在亞洲拓展業務，把握快速增長的航空市場所呈現的機遇。此項交易能拓展我們於香港、大灣區以及整個中國市場的業務版圖，促進與中國航空(集團)有限公司的合作關係，擕手並進、達致雙贏。我們將共同為客戶提供一流的航空服務，貫徹我們對安全、安保和卓越服務的承諾。我們期待怡中航空服務員工加入明捷航空，他們深厚的行業經驗將有助於我們進一步推動香港航空業的發展。」

中國航空(集團)已同意本次股權轉讓，未來將與明捷航空共同持有合資企業股份。是次股權轉讓尚待有關監管部門批准，交易預計於未來數月內完成。