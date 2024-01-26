美息降，債息倒掛個別發展，美股上升，道指、標指創收市價新高，標指納指連升6日。美國第四季度GDP增長超預期，軟著陸憧憬提振股市，美國第四季度GDP增長3.3%，2023年全年增長2.5%，沒有像市場預期的那樣出現經濟衰退。核心PCE價格指數升幅續第二個季度維持在2%。財長耶倫稱通脹受到「良好控制」。據報美國國安顧問沙利文近期將與中國外長王毅會談。Alphabet、亞馬遜、微軟因AI交易面臨美國聯邦貿易委員會(FTC)調查。英特爾營收展望遜於預期，盤後股價大跌逾6%。IBM創下二十餘年最大盤中漲幅。金龍中國指數結束兩連漲，百勝中國和阿里巴巴對指數拖累最大
道瓊斯工業平均指數收漲242點，升幅0.65%，報38049點。標普500指數收漲25點，升幅0.53%，報4894點。納斯達克綜合指數收漲28點，或0.19%，報15510點。
IBM升9.49%，報190.43美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻108點，而聯合健康跌3.86%，報493.4元，拖累道指130點。
科技股方面，蘋果收市報194.17元，跌0.16%，谷歌母公司Alphabet收市報151.87元，升2.13%，亞馬遜收市報157.75元，升0.56%，Facebook收市報393.18元，升0.63%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.31%，報478點。德國DAX指數收漲0.11%，報16906點；法國CAC 40指數漲0.12%，報7464點；英國富時100指數收漲0.03%，報7529點。
納斯達克中國金龍指數收跌0.13%，報5778點。
美國2年期債息曾跌最多1.98%，是1月12日後最大跌幅，當日跌幅為3.02%。低見4.2932厘，是1月24日4.285厘後最低。收市報4.2932厘，是1月16日後收市新低，當日報4.2195厘。
美國10年期債息曾跌最多1.43%，是1月11日後最大跌幅，當日跌幅為1.55%。低見4.1165厘，是1月24日4.084厘後最低。收市報4.1184厘，是1月22日後收市新低，當日報4.1052厘。
美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至17.269基點，是1月17日15.973基點後最窄。收市報17.898基點，是1月16日後收市最窄，當日報16.565基點。連續3日收窄，累計10.896基點，對上一次連升3日是1月12日。
美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至128.999基點，是1月24日131.242基點後最低闊。收市報124.574基點，是1月23日後收市最闊，當日報124.799基點
道指曾升最多0.66%，是1月19日後最大升幅，當日升幅為1.24%。高見38057.53點，是1月24日38064.22點後最高。創收市價計新高，收報38049.13元，升0.64%。
標指曾升最多0.61%，是1月24日後最大升幅，當日升幅為0.8%。高見4898.15點，是1月24日4903.68點後最高。創收市價計新高，收報4894.16元，升0.53%。連升6日，累計升154.95點，對上一次連升6日是2023年12月14日。
納指曾升最多0.74%，是1月24日後最大升幅，當日升幅為1.32%。高見15597.25點，是1月24日15629.07點後最高。收市報15510.5點，是2022年1月4日後收市新高，當日報15622.72點。連升6日，累計升654.88點，對上一次連升6日是1月12日。
其他報道