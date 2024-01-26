個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.52%，折合報289.28元；阿里巴巴（9988）跌1.6%，折合報72.17元；美團（3690）升1.48%，折合報68.37元；匯控（0005）升0.97%，折合報60.98元；建行（0939）跌0.84%，折合報4.62元。

道期現跌0.24%；標期現跌0.23%；納期現跌0.58%。日本東證指數現跌0.98%；韓國KOSPI指數現升0.29%；澳洲S&P/ASX 200 指數休市。

VIX指數隔晚升2.35%或0.31點，報13.45點。

紐油現跌0.34%或0.26美元，報77.09美元；布油現升2.98%或2.39美元，報82.43美元；金價現跌0.04%或0.96美元，報2019.88美元；LME 銅期貨隔晚升0.07%或6美元，報8568.5美元。美國10年期債息現跌0.14%或0.0058厘，報4.1126厘。

今日焦點股份可留意：

彭順國際（6163）最快今日公布業績。

深高速（0152）因應市況調低A股配股集資額至49億人幣。

恒大（3333）以樓代債，價值1.4億元物業抵債近3.8億元。

位元堂（0897）分派宏安（1222）及中國農產品（0149）股份作特別息，解除與宏安互控關係。

沛嘉醫療（9996）去年收入增長最多八成。

中海油（0883）：今年淨產量目標最高7.2億桶油當量，全年股息不少於0.7元。中海油料今年油價在75至85美元範圍，2026年油當量增至8億桶。

中國罕王（3788）盈喜，料去年扭虧賺最少1.4億人幣。

花旗與友邦（1299）銀保協議第10年，銀保客戶增21倍。

龍光（3380）據報擬在4月前達成境外債重組計劃。

廣深鐵路（0525）料去年扭虧賺最少10億人幣。

軟銀：完成減持6400萬份阿里（9988）實物ADR，將錄667億投資收入。

中信証券（6030）獲中信集團連月掃貨，最新增持至24.3%。

碧瑤綠色（1397）：受惠垃圾徵費，獲大型住宅智能廚餘回收機合約。

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