恒指今早低開53點或0.33%，報16158點，大市成交金額36億元；國指今早低開30點或0.56%，報5438點。恒生科技指數開市報3284點，跌0.79%。通訊服務、非必需消費品、信息技術、公用事業股推低大市。上升股份比例為5.05%，下跌為5.52%，無升跌為89.42%。