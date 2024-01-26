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恒指低開53點 科指跌0.79% 聯想跌3% 中海油再創52周高

恒指今早低開53點或0.33%，報16158點，大市成交金額36億元；國指今早低開30點或0.56%，報5438點。恒生科技指數開市報3284點，跌0.79%。通訊服務、非必需消費品、信息技術、公用事業股推低大市。上升股份比例為5.05%，下跌為5.52%，無升跌為89.42%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、港交所（0388）、藥明生物（2269）貢獻恒指較多。

藍籌17隻升，43隻下跌，22隻無升跌。藥明生物（2269）升4.83%，報31.45元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌3.02%，報9.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，21隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）開市報16.4元，升2.24%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報9.95元，跌3.02%。

恒指續高於10天線(15664.53點)、20天線(16068.37點)。科指續高於10天線(3225.57點)。

彭順國際（6163）最快今日公布業績。無成交，報0.22元。

深高速（0152）因應市況調低A股配股集資額至49億人幣。開市報6.54元，跌0.91%。

恒大（3333）以樓代債，價值1.4億元物業抵債近3.8億元。開市報0.22元，升1.85%。

位元堂（0897）分派宏安（1222）及中國農產品（0149）股份作特別息，解除與宏安互控關係。位元堂開市報0.43元，升6.17%。宏安（1222）無成交，報0.035元。中國農產品（0149）無成交，報0.079元。

沛嘉醫療（9996）去年收入增長最多八成。無成交，報4.95元。

中海油（0883）：今年淨產量目標最高7.2億桶油當量，全年股息不少於0.7元。中海油料今年油價在75至85美元範圍，2026年油當量增至8億桶。創52周高，見14.58元，開市報14.58元，升0.97%。

中國罕王（3788）盈喜，料去年扭虧賺最少1.4億人幣。開市報0.78元，升6.85%。

花旗與友邦（1299）銀保協議第10年，銀保客戶增21倍。開市報65.05元，無升跌。

龍光（3380）據報擬在4月前達成境外債重組計劃。開市報0.64元，升3.23%。

廣深鐵路（0525）料去年扭虧賺最少10億人幣。開市報1.78元，無升跌。

軟銀：完成減持6400萬份阿里（9988）實物ADR，將錄667億投資收入。開市報72.4元，跌1.3%。

中信証券（6030）獲中信集團連月掃貨，最新增持至24.3%。開市報16.16元，無升跌。

碧瑤綠色（1397）：受惠垃圾徵費，獲大型住宅智能廚餘回收機合約。開市報0.81元，升2.53%。

破頂股表現

破頂股包括，中海油（0883）創52周高，見14.58元，開市報14.58元，升0.97%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見7.8元，開市報7.745元，跌0.06%。

破頂指數成份股包括，中海油（0883）創52周高，見14.58元，開市報14.58元，升0.97%。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括順興集團控股（1637）低見0.095元，開市報0.095元，跌1.04%；恒益控股（1894）低見0.128元，開市報0.128元，跌14.67%；ＢＯＳＳ直聘－Ｗ（2076）低見50.65元，開市報50.65元，跌0.69%。

異動股

上升異動股，包括，中國宏光（8646）開市報0.229元，升13.93%；新娛科控股（6933）開市報0.265元，升11.81%；山水水泥（0691）開市報0.55元，升10%；安碩恒生科技－Ｕ（9067）開市報0.96元，升8.23%；賽晶科技（0580）開市報1.2元，升8.11%；中達集團控股（0139）開市報0.014元，升7.69%；卓航控股（1865）開市報0.045元，升7.14%；新時代能源（0166）開市報0.078元，升6.85%。

下跌異動股，包括，恒益控股（1894）創上市新低，見0.128元，開市報0.128元，跌14.67%；亞洲雜貨（8413）開市報0.104元，跌12.61%；中梁（2772）開市報0.28元，跌6.67%；中國醫療網絡（0383）開市報0.75元，跌6.25%；泰達生物（8189）開市報0.081元，跌4.71%；美的置業（3990）開市報4.34元，跌3.56%；聯想（0992）開市報9.95元，跌3.02%。

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