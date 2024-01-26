港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌2.84點子至4.55911%，是2023年9月11日後最低，當日報4.29048%。對上一次連跌3日是2024年1月12日，當日拆息報4.76958%。
港元現報7.8168元升值14點子，曾貶值最多6點子，報7.8188元，亦曾升值最多19點子，報7.8163元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升8.72點子至3.31179%，是1月23日後最高；1星期HIBOR跌1.25點子至3.94512%，是2023年9月11日後最低；2星期HIBOR跌1.18點子至4.11667%，是2023年9月11日後最低
。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌4.29點子至4.66839%，是2023年9月11日後最低；6個月期HIBOR跌1.09點子至4.70179%，是2023年5月19日後最低；12個月期HIBOR跌1.34點子至4.7%，是2023年5月18日後最低。
美元指數現報103.456貶值0.118點或0.11%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45112%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8036%，終止單日收窄，利差是2023年9月12日後最闊，當日差距為-0.8287%。
對上一次終止單日收窄，是2024年1月22日，當日利差報-0.7024%。
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