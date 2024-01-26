合資格的本地商戶可以憑任何香港持牌銀行的戶口，申請PayMe for Business Lite，接受每年最高200萬元的付款，並可將款項轉賬至支援「轉數快」的指定銀行戶口。PayMe的業務發展經理將全程協助商戶註冊，並且就他們的業務需求提供合適解決方案。

PayMe主管鍾柏德表示，PayMe for Business推出至今，一直為商戶提供安全可靠及即時的支付方案，而商戶亦能從不同的推廣活動及獎賞計劃中受惠。透過推出PayMe for Business Lite，希望協助更多本地企業及時收款，以便他們管理現金流，應付其他資金需要，並在網上購物等領域發掘新的顧客群。

PayMe for Business於2019年推出，為商戶提供接通PayMe個人用戶的平台。至今，PayMe的網絡遍布全港，有超過6.5萬間本地實體和網上商店接受PayMe付款。

商戶可以透過使用PayMe for Business應用程式生成的二維碼，即時收取顧客的款項，並將款項轉賬至指定的銀行戶口。商戶亦可通過清晰的交易紀錄及商戶專用的網上管理平台，輕鬆進行銷售管理及財務對賬。

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