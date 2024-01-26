蘋果表示，將首次允許用戶從App Store以外的地方下載軟件，他們還將能夠使用替代性支付系統，並且能夠更容易地選擇其他默認網頁瀏覽器。這些重大變化將被涵蓋在蘋果擬於3月份發布的iOS 17.4作業系統中。這是對歐盟新《數字市場法案》的直接回應。蘋果高管警告，這些變化確實有可能削弱該公司長期以來對用戶安全的重視。
彭博社報道，長期擔任蘋果市場營銷主管、現任App Store負責人的Phil Schiller表示，「蘋果正不得不創造一項技術，來允許一個應用程式安裝其他應用程式，而這本身就存在風險」，「這可能是對你設備的隱私、安全和完整性的一個巨大威脅。因此蘋果正在制定技術和政策來儘量減少這種風險」。
Schiller補充稱今年是全球選舉大年，惡意軟件和技術的相關威脅正在流傳，從不符合蘋果安全標準的替代應用程式市場下載應用程式可能會「給用戶帶來新的風險」。該公司不會將其與內容相關的指導方針擴展到第三方市場。
另外，蘋果又表示，超過99%的歐盟開發商向蘋果支付的費用將減少或持平，只有不到1%的開發商需要支付應用程式安裝費。此舉還意味著在App Store以外銷售的應用程式將不收取除0.50歐元的費用之外的任何佣金。報道指，這種轉變可能會損害蘋果的服務收入，這是該科技巨頭近年來的一個關鍵增長領域。這一類別如今佔蘋果銷售額的20%以上，較十年前的不足10%上升。
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