d·camp於2012年成立，由韓國銀行聯合會19家銀行支持，是一家非營利組織，旨在振興韓國初創企業生態系統、孵化早期新創公司，並增加青年就業機會。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，招攬全球各地的創科人才及企業來港發展，是推進香港成為國際創新科技中心的重要一環。數碼港冀通過與韓國著名創業孵化器 d·camp合作，促進雙向交流，提供資源和落戶支援，深化兩地創業生態圈成長，協助本港初創將業務擴展到多元化的全球市場，同時吸納韓國優秀的創科人才，協助這些創業家捕捉大灣區發展機遇。

d·camp行政總裁Youngduk Kim表示，透過雙方合作，能進一步擴大初創企業間的生態系統，更有利於兩地 初創的業務拓展，配合人才互補及技術交流，相信能進一步促進韓國及香港初創企業的成長。

此外，今年為數碼港連續第8年擔任亞洲金融論壇的金融科技合作夥伴。數碼港主席陳細明表示，樂見金融投資流入可持續發展的項目及行動，初創企業亦積極透過推出不同的綠色產品和解決方案，以迎合企業對綠色融資和可持續發展的最新需求。這些 解決方案涵蓋範圍廣泛，包括 ESG 報告、綠色金融和投資、ESG 數據與分析、碳信用交 易和氣候風險管理。數碼港將繼續以不同方式為相關初創企業提供支援，推動香港成為領先的綠色金融科技中心。

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