A股港股回落，摩根士丹利稱中國股市持續反彈還需更多穩市場協調舉措和充足的宏觀刺激政策。恒指今早低開53點，高位升29點，低位跌176點，高低波幅206點。非必需消費品、通訊服務、金融、信息技術股推低大市。上升股份比例為18.59%，下跌為30.61%，無升跌為50.78%。
恒指半日跌151點或0.94%，報16059點，大市成交金額564億元；國指跌82點或1.51%，報5386點。恒生科技指數收報3222點，跌2.66%。
藍籌股成交金額241.72億元，佔大市成交42.85%；科指成份股成交金額102.09億元，佔大市成交18.1%；國指成份股成交金額195.03億元，佔大市成交34.57%。
24隻雙櫃台股，總成交0.36億元人民幣，相當於約0.39億港元，佔大市成交的0.07%。
窩輪及牛熊證成交金額減少37.6%，至87.61億元，佔大市成交15.51%。牛熊證成交金額32.74億元，減少44.42%；窩輪成交金額54.86億元，減少32.67%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。港交所（0388）、藥明生物（2269）、中海油（0883）貢獻恒指較多。
藍籌29隻升，49隻下跌，4隻無升跌。藥明生物（2269）升5.83%，收報31.75元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌10.21%，收報13.72元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報22.5元，升0.45%；跌幅最大的是聯想（0992）收報9.38元，跌8.58%。
恒指續高於10天線(15654.66點)，跌穿20天線(16063.43點)。科指曾跌穿10天線(3219.37點)。
北水南下合計淨流入8.07億元，較上日減少55.57%，連續第3日流入，累計流入46.05億元，對上一次連續3日淨流入是1月16日。南水北上合計淨流出25.22億元人民幣，終止單日流入。
中國監管部門1月份批准115款國產網絡遊戲 數量多於前月。網易（9999）收報158.9元，跌1.61%。騰訊（0700）收報286元，跌1.65%。
彭順國際（6163）最快今日公布業績。收報0.22元，無升跌。
深高速（0152）因應市況調低A股配股集資額至49億人幣。收報6.72元，升1.82%。
恒大（3333）以樓代債，價值1.4億元物業抵債近3.8億元。收報0.212元，跌1.85%。
位元堂（0897）分派宏安（1222）及中國農產品（0149）股份作特別息，解除與宏安互控關係。位元堂創52周高，見0.46元，收報0.44元，升8.64%。宏安（1222）收報0.038元，升8.57%。中國農產品（0149）收報0.079元，無升跌。
沛嘉醫療（9996）去年收入增長最多八成。收報4.89元，跌1.21%。
中海油（0883）：今年淨產量目標最高7.2億桶油當量，全年股息不少於0.7元。中海油料今年油價在75至85美元範圍，2026年油當量增至8億桶。創52周高，見14.86元，收報14.66元，升1.52%。
中國罕王（3788）盈喜，料去年扭虧賺最少1.4億人幣。收報0.75元，升2.74%。
花旗與友邦（1299）銀保協議第10年，銀保客戶增21倍。收報64.6元，跌0.69%。
龍光（3380）據報擬在4月前達成境外債重組計劃。收報0.63元，升1.61%。
廣深鐵路（0525）料去年扭虧賺最少10億人幣。收報1.63元，跌8.43%。
軟銀：完成減持6400萬份阿里（9988）實物ADR，將錄667億投資收入。收報71.25元，跌2.86%。
中信証券（6030）獲中信集團連月掃貨，最新增持至24.3%。收報15.98元，跌1.11%。
碧瑤綠色（1397）：受惠垃圾徵費，獲大型住宅智能廚餘回收機合約。收報0.84元，升6.33%。
破頂股包括，中國海洋石油（80883）創上市新高，見13.68元，收報13.48元，升1.97%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1040.35元，收報1040.35元，升0.04%；友寶（2429）創上市新高，見20.95元，收報20.3元，升7.18%；中煤能源（1898）創52周高，見8.69元，收報8.57元，無升跌；首鋼資源（0639）創52周高，見3.3元，收報3.24元，升0.62%；康大食品（0834）創52周高，見0.39元，收報0.39元，無升跌；位元堂（0897）創52周高，見0.46元，收報0.44元，升8.64%。
破頂指數成份股包括，中海油（0883）創52周高，見14.86元，收報14.66元，升1.52%；神華（1088）創52周高，見29.95元，收報29.3元，跌0.85%。
15隻股份創上市新低，其中十隻包括，智富資源投資（0007）低見0.038元，收報0.04元，跌13.04%；中國智能健康（0348）低見0.034元，收報0.034元，跌10.53%；中國綠地博大綠澤（1253）低見0.071元，收報0.071元，跌18.39%；川控股（1420）低見0.06元，收報0.065元，跌9.72%；順興集團控股（1637）低見0.095元，收報0.095元，跌1.04%；文業集團（1802）低見0.062元，收報0.065元，跌1.52%；恒益控股（1894）低見0.079元，收報0.08元，跌46.67%；帝王實業控股（1950）低見0.175元，收報0.182元，跌0.55%；ＢＯＳＳ直聘－Ｗ（2076）低見50.65元，收報50.65元，跌0.69%；蘇新服務（2152）低見4.35元，收報4.35元，跌12.83%。
20隻股份創52周低，其中十隻包括，中國儒意（0136）低見1.55元，收報1.56元，跌2.5%；玖龍紙業（2689）低見2.94元，收報2.98元，跌3.25%；海港企業（0051）低見6.2元，收報6.2元，跌3.88%；粵海置地（0124）低見0.52元，收報0.53元，跌1.85%；綠科科技國際（0195）低見0.285元，收報0.32元，升3.23%；永泰地產（0369）低見2.5元，收報2.54元，升0.79%；百利保控股（0617）低見0.65元，收報0.68元，跌4.23%；亞倫國際（0684）低見0.82元，收報0.89元，升8.54%；北京能源國際（0686）低見0.11元，收報0.11元，跌5.17%；中國鑄晨８１（0810）低見0.28元，收報0.28元，跌1.75%。
異動股
上升異動股，包括，CMON（1792）收報0.025元，升31.58%；新石文化（1740）收報0.068元，升30.77%；國恩控股（8121）收報0.09元，升25%；馬可數字科技（1942）收報1.69元，升23.36%；盛諾集團（1418）收報0.09元，升23.29%；CHINANEWENERGY（1156）收報0.146元，升21.67%；千盛集團控股（8475）創52周高，見0.88元，收報0.88元，升20.55%；新耀萊（0970）創52周高，見2.6元，收報2.5元，升20.19%；金輪天地控股（1232）收報0.048元，升20%；威雅利（0854）收報2.21元，升18.82%。
下跌異動股，包括，恒益控股（1894）創上市新低，見0.079元，收報0.08元，跌46.67%；中國基礎能源（8117）收報0.035元，跌28.57%；中國綠地博大綠澤（1253）創上市新低，見0.071元，收報0.071元，跌18.39%；中國海外諾信（0464）收報0.31元，跌16.22%；泰林科建（6193）收報0.41元，跌15.46%；中播數據（0471）收報0.096元，跌15.04%；HOME CONTROL（1747）收報0.3元，跌14.29%；廣匯寶信（1293）收報0.187元，跌14.22%；綠色能源科技集團（0979）收報0.155元，跌13.89%；官醞控股（8513）收報0.215元，跌13.31%；中油潔能控股（1759）收報0.425元，跌13.27%。
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