A股港股回落，摩根士丹利稱中國股市持續反彈還需更多穩市場協調舉措和充足的宏觀刺激政策。恒指今早低開53點，高位升29點，低位跌176點，高低波幅206點。非必需消費品、通訊服務、金融、信息技術股推低大市。上升股份比例為18.59%，下跌為30.61%，無升跌為50.78%。