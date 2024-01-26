報道指，該調查重點關注微軟、亞馬遜和 Alphabet 旗下Google 超過 190 億美元的投資，這些交易鞏固了全球雲端服務巨頭與領先的人工智慧軟體開發人員之間的聯盟。FTC為反壟斷與消費者保護機構。

FTC主席Lina Khan表示，該機構正在密切監視該行業，並警告人工智慧公司「不能利用創新來掩蓋違法行為」，「法律沒有為AI提供豁免」。

Google 表示，它並不擁有Anthropic技術的專有權，其投資也不包括董事會席位或投票權。公司發言人 Peter Schottenfels 表示，「我們希望 FTC 的研究能為那些不提供 Google Cloud 開放性的公司帶來光明」。

微軟首席競爭律師 Rima Alaily 表示，「微軟和 OpenAI 等獨立公司之間的合作夥伴關係正在促進競爭並加速創新」，「我們期待向FTC提供完成其研究所需的資訊」。

亞馬遜Anthropic拒絕置評，OpenAI未回應彭博社查詢。

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