據報道，該基金經國務院國資委批准，由中國國新伙中國信達、中國東方及中國長城共同成立，總規模400億元，當中中國國新出資130億元，中國信達、中國東方、中國長城各出資90億元。

優化升級基金主要投向存量規模較大、增長潛力較大的國有企業基礎設施資產，以及國有控股上市公司階段性低效和非主業非優勢產(股)權、具有開發利用價值的國企閒置土地、國企專利技術、行政事業單位經營性資產等，推動國資央企做強主業和優勢產業，優化國有資本布局結構，提高國有資本配置效率。

中國國新黨委書記、董事長徐思偉表示，中國國新將全力保障優化升級基金開好局、起好步，力爭將優化升級基金打造成為助力國資央企改革發展的一流平台。

中國國新稱，在當前市場環境下，國新投資充分調動指數及ETF作為市場風向標的作用，通過大幅增持央企科技類ETF，有效引導資金向央企科技創新領域高效聚集，為戰略性新興產業發展引入更多市場資源。

國務院國資委產權局副局長、一級巡視員謝小兵表示，下一步基金要堅守使命定位，充分發揮國有資本運營公司功能作用；堅持市場化、專業化原則，推動基金高效運作；堅持風險防控底線，確保基金規範發展。

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