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大摩下調MSCI中國目標 偏好境內而非境外股票

摩根士丹利表示，基於較慢的盈利增成長和估值假設，將年底MSCI中國指數的目標從先前的60下調至53，由於目前為52.24，上日收市為53.21，意味指今年幾乎沒有上升空間。同時，將日股Topix指數目標從2600上調至2800。

大摩：中國股市復蘇需要更多穩定措施

大摩指，今年迄今的表現差異，反映出地緣政治、宏觀和盈利基本面的變化正推動投資者投資組合的重新分配。

大摩指，在中國，鑑於製造業、工業和清潔能源產業的偏向，仍然更喜歡境內股票而不是境外股票。他們「歷史上對境內政策寬鬆反應更大，我們預計這種反應將在2024年逐步加劇」，這也是一個積極因素。

大摩去年8月將中國股票評級下調至「平配」，稱投資者應利用政府的刺激經濟承諾引發的反彈獲利了結。此後，中國股市下跌了約18%。同月稍晚，大摩進一步下調中國主要股指的目標，以反映日益升高的增長風險。

 

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