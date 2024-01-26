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美銀：預期中國經濟將呈L型復甦 看好防守型股票

美銀首席中國策略師兼大中華區首席金融分析師吳旖預期經濟將呈L型復甦，看好具防守性的國有企業。此外，吳旖認爲中國地方政府不會大幅發地方政府債，她認爲未來幾年中國地方政府將以「化債」爲主。

另外，美銀中國研究部聯席主管、亞太區ESG研究部主管兼亞太區基礎材料及能源研究部主管趙彥琳表示，2024年預計將爲需求疲軟的一年，建議買入黃金、銅及高收益的國企股票。她認爲，2024年與2023年相比，材料需求疲軟，預測建築材料消費將下降，並且看跌鋼鐵、水泥及玻璃，因其在房地產行業的風口。同時，她也看跌電動汽車電池材料和太陽能材料，因爲供應過剩。

美銀大中華區消費研究主管羅辰補充，在需求供應疲軟的情況下，他認爲供給面有利的行業（如教育和啤酒）可以看到相對的彈性。同時，他亦看好可以提供功能或情感價值的公司，由於現在的消費者越來越有消費意識。此外，他傾向於防禦型成長股和防禦型受益股。他亦建議投資高質量的貝塔股票以對衝風險。

美銀大中華區汽車行業與工業研究主管李明勳則預測，2024年電動車行業裏，插電式混合動力車的銷售增長仍將一直優於純電動汽車。他預計2024年插電式混合動力車將實現35%的同比增長，而純電動汽車則將實現19%的同比增長。

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