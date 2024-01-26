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藥明康德、藥明生物急挫 傳美國擬議法案、中歐基金減持

藥明康德（2359）、藥明生物（2269）分別曾挫逾32%及27%，有傳內地的「中歐醫療健康混合基金」減倉，亦有指遭美國認為威脅國家安全，美國或擬議法案。藥明康德港股曾觸發市調機制而進入冷靜期，而A股亦曾跌停。

彭博社引述交易員指，一些美國議員提出一項法案提議，該法案旨在禁止這家中國醫療技術公司及其子公司，因與中國共產黨有關係。由眾議院和參議院議員組成的兩黨小組周四提出一項立法，旨在阻止某些生物技術公司，議員們稱這些公司由中共控制，這些公司因獲取聯邦合約而構成國家安全風險。

不過，報道亦指，尚不清楚該法案何時或是否會在委員會中審議，更不用說提交眾議院和參議院投票。 但這項立法是美中關係中最新的一次交鋒，顯示華盛頓兩黨對中國獲取敏感資訊（尤其是美國公民資訊）的擔憂。

彭博社報道，野村國際(香港)中國醫藥研究主管張佳林表示，投資者擔心藥明康德和藥明生物「可能像華為一樣被限制與美國公司開展業務」。藥明康德暫未回覆彭博社尋求評論的電郵；記者兩次致電藥明生物未獲接聽。

藥明康德曾跌最多32.02%，創上市以來最大跌幅。低見52.55元，是2020年3月23日52.232元後最低。現報60.25元，跌22.06%。連跌3日，累計跌19.7元，對上一次連跌3日是2024年1月8日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2024年1月5日。

藥明生物曾跌最多27.83%，是2022年2月8日後最大跌幅，當日跌幅為31.76%。低見21.65元，是2019年6月25日21.641元後最低。現報22.65元，跌24.5%。

 

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