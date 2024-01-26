投資推廣署公布，該署協助了專門為公共運輸業設計和生產乘客資訊系統的英國公司漢諾威在香港開設地區總部。
投資推廣署助理署長蔣學禮表示，香港位處亞洲中心要衝，並鄰近內地，是漢諾威拓展區內業務和在當地提供支援的理想據點。
漢諾威於1985年在英國創立，為香港公共運輸機構服務25年，並已成為區內其中一間領先的路線顯示屏供應商。香港和中國區域主管關汝謙表示，亞洲是其中一個主要市場，公司自1999年開始已經在遠東地區提供服務，所以選擇在香港設立地區總部。香港擁有優良的基礎設施和貫通亞太市場，是公司有利的據點。
他續說，香港地區總部將提供銷售、服務支援和零件倉儲服務，除了為香港本地客戶提供服務外，亦拓展內地及遠東地區業務。
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