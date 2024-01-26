投資推廣署助理署長蔣學禮表示，香港位處亞洲中心要衝，並鄰近內地，是漢諾威拓展區內業務和在當地提供支援的理想據點。

漢諾威於1985年在英國創立，為香港公共運輸機構服務25年，並​​已成為區內其中一間領先的路線顯示屏供應商。香港和中國區域主管關汝謙表示，亞洲是其中一個主要市場，公司自1999年開始已經在遠東地區提供服務，所以選擇在香港設立地區總部。香港擁有優良的基礎設施和貫通亞太市場，是公司有利的據點。

他續說，香港地區總部將提供銷售、服務支援和零件倉儲服務，除了為香港本地客戶提供服務外，亦拓展內地及遠東地區業務。

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