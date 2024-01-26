恒指今早低開53點，高位升29點，低位跌323點，高低波幅353點。通訊服務、非必需消費品、信息技術、衛生保健股推低大市。上升股份比例為21.53%，下跌為40.72%，無升跌為37.74%。

恒指收市跌259點或1.6%，報15952點，大市成交金額1316億元，較上日減少0.35%；國指跌108點或1.98%，報5360點。恒生科技指數收報3186點，跌3.75%。

藍籌股成交金額647.23億元，佔大市成交49.18%；科指成份股成交金額265.4億元，佔大市成交20.16%；國指成份股成交金額470.44億元，佔大市成交35.74%。

24隻雙櫃台股，總成交0.79億元人民幣，相當於約0.86億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少22.23%，至109.19億元，佔大市成交8.29%。牛熊證成交金額46.13億元，減少21.68%；窩輪成交金額63.05億元，減少22.63%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、中海油（0883）、中石油（0857）貢獻恒指較多。

藍籌15隻升，58隻下跌，9隻無升跌。銀娛（0027）升1.97%，收報41.4元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌18.17%，收報24.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，28隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）收報290.2元，無升跌；跌幅最大的是聯想（0992）收報9.24元，跌9.94%。

恒指跌穿20天線(16058.04點)。科指跌穿10天線(3215.75點)。

北水南下合計淨流入53.23億元，較上日增加193%，淨流入金額是1月17日59.33億元後最多。連續第3日流入，累計流入91.21億元，對上一次連續3日淨流入是1月16日。南水北上合計淨流入15.1億元人民幣，較上日減少76.01%，連續第2日流入，累計流入78.04億元。

三大指數市表現

恒指曾跌最多2%，是1月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.36%。低見15888.04點，是1月25日15828.93點後最低。收市報15952.23點，是1月24日後收市新低，當日報15899.87點。

科指曾跌最多4.09%，是1月22日後最大跌幅，當日跌幅為4.34%。低見3175.16點，是1月24日3150.1點後最低。收市報3186.49點，是1月23日後收市新低，當日報3147.81點。第1日陰燭，對上一次第1日陰燭是1月19日。

國指曾跌最多2.25%，是1月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.59%。低見5345.86點，是1月25日5313.86點後最低。收市報5360.24點，是1月24日後收市新低，當日報5353.05點。第1日陰燭，對上一次第1日陰燭是1月19日。

一周表現

恒指本周累升4.2%或643點，升幅是2023年12月29日後最大，當時收市升幅為4.33%；本周表現最佳的是招商銀行（3968），累升15.11%，其次為中石油（0857）及新奧（2688），分別升14.89%及13.51%。而表現最差的是藥明康德（2359），累跌18.59%，其次為藥明生物（2269）及恒安（1044），分別跌13.4%及5.9%。

國指本周累升4.54%或233點，升幅是2023年12月29日後最大，當時收市升幅為5.09%；本周表現最佳的是招商銀行（3968），累升15.11%，其次為中石油（0857）及新奧能源（2688），分別升14.89%及13.51%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌7.53%，其次為聯想（0992）及京東物流（2618），分別跌5.33%及3.98%。

科指本周累升1.81%或56點，升幅是2023年12月29日後最大，當時收市升幅為6.09%；本周表現最佳的是網易（9999），累升13.32%，其次為京東（9618）及阿里巴巴（9988），分別升8.56%及8.16%。而表現最差的是東方甄選（1797），累跌9.2%，其次為比亞迪電子（0285）及平安好醫生（1833），分別跌8.37%及7.81%。

焦點股

藥明康德（2359）曾跌最多32.02%，創上市以來最大跌幅。低見52.55元，是2020年3月23日52.232元後最低。今日收市報64.6元，是2023年7月12日後收市新低，當日報63.85元。收報64.6元，跌16.43%。連跌3日，累計跌15.35元，對上一次連跌3日是1月8日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月5日。

藥明生物（2269）曾跌最多27.83%，是2022年2月8日後最大跌幅，當日跌幅為31.76%。低見21.65元，是2019年6月25日21.641元後最低。收市報24.55元，是2019年7月15日後收市新低，當日報24.271元。收報24.55元，跌18.17%。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是1月19日。

聯想（0992）曾跌最多13.16%，是2021年10月11日後最大跌幅，當日跌幅為17.71%。低見8.91元，是2023年12月5日8.75元後最低。收市報9.24元，是2023年12月5日後收市新低，當日報8.87元。收報9.24元，跌9.94%。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是1月22日。

午後消息股表現

國泰航空（0293）料去年轉賺最少86億元。收報7.86元，跌0.38%。

華南城（1668）據報已匯出資金 支付早前未按時兌付美元債票息。收報0.249元，跌2.35%。

藥明康德、藥明生物急挫 傳美國擬議法案、中歐基金減持。藥明康德（2359）見52周低52.55元，收報64.6元，跌16.43%。藥明生物（2269）見52周低21.65元，收報24.55元，跌18.17%。藥明合聯（2268）創上市新低，見23.7元，收報25.2元，跌20%。內媒界面獲藥明生物行政總裁陳智勝回應稱，「這只是個別議員的提議，到變成法律是極小概率事件」，陳智勝稱其本人「沒有在軍方任何機構任職過」，表示公司會盡快公告澄清。

碧桂園（2007）據報擬售倫敦住宅項目 值45億。收報0.7元，跌2.78%。

今早及隔晚消息股表現

中國監管部門1月份批准115款國產網絡遊戲 數量多於前月。網易（9999）收報157.4元，跌2.54%。騰訊（0700）收報282.8元，跌2.75%。

彭順國際（6163）最快今日公布業績。收報0.22元，無升跌。

深高速（0152）因應市況調低A股配股集資額至49億人幣。收報6.68元，升1.21%。

恒大（3333）以樓代債，價值1.4億元物業抵債近3.8億元。收報0.206元，跌4.63%。

位元堂（0897）分派宏安（1222）及中國農產品（0149）股份作特別息，解除與宏安互控關係。位元堂創52周高，見0.46元，收報0.435元，升7.41%。宏安（1222）收報0.035元，無升跌。中國農產品（0149）收報0.079元，無升跌。

沛嘉醫療（9996）去年收入增長最多八成。收報4.81元，跌2.83%。

中海油（0883）：今年淨產量目標最高7.2億桶油當量，全年股息不少於0.7元。中海油料今年油價在75至85美元範圍，2026年油當量增至8億桶。創52周高，見14.86元，收報14.58元，升0.97%。

中國罕王（3788）盈喜，料去年扭虧賺最少1.4億人幣。收報0.75元，升2.74%。

花旗與友邦（1299）銀保協議第10年，銀保客戶增21倍。收報64.95元，跌0.15%。

龍光（3380）據報擬在4月前達成境外債重組計劃。收報0.6元，跌3.23%。

廣深鐵路（0525）料去年扭虧賺最少10億人幣。收報1.62元，跌8.99%。

軟銀：完成減持6400萬份阿里（9988）實物ADR，將錄667億投資收入。收報70.9元，跌3.34%。

中信証券（6030）獲中信集團連月掃貨，最新增持至24.3%。收報15.96元，跌1.24%。

碧瑤綠色（1397）：受惠垃圾徵費，獲大型住宅智能廚餘回收機合約。收報0.83元，升5.06%。

破頂股表現

破頂股包括，中國海洋石油（80883）創上市新高，見13.68元，收報13.44元，升1.66%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1063.3元，收報1063.3元，升0.11%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1040.45元，收報1040.1元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1109.15元，收報1109.1元，升0.04%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見544.6元，收報544.6元，升0.02%；中金中國國債－Ｒ（83130）創上市新高，見119.85元，收報119.85元，升0.04%；友寶（2429）創上市新高，見21.45元，收報21.25元，升12.2%；中煤能源（1898）創52周高，見8.7元，收報8.6元，升0.35%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.06元，收報2.06元，無升跌；首鋼資源（0639）創52周高，見3.3元，收報3.24元，升0.62%；亞洲聯網科技（0679）創52周高，見1.14元，收報0.98元，跌2%；康大食品（0834）創52周高，見0.44元，收報0.435元，升11.54%。

破頂指數成份股包括，中海油（0883）創52周高，見14.86元，收報14.58元，升0.97%；神華（1088） 創52周高，見29.95元，收報29.65元，升0.34%。

破底股方面

43隻股份創上市新低，其中十隻包括，有線（1097）低見0.031元，收報0.032元，跌5.88%；毅德國際（1396）低見0.123元，收報0.123元，跌10.87%；智富資源投資（0007）低見0.038元，收報0.047元，升2.17%；歲寶百貨（0312）低見0.035元，收報0.035元，跌10.26%；中國智能健康（0348）低見0.034元，收報0.034元，跌10.53%；匯盈控股（0821）低見0.114元，收報0.123元，升5.13%；瑞安建業（0983）低見0.6元，收報0.67元，升6.35%；有線寬頻（1097）低見0.031元，收報0.032元，跌5.88%；星光文化（1159）低見0.182元，收報0.2元，無升跌；加科思－Ｂ（1167）低見2.7元，收報2.74元，跌8.05%。

63隻股份創52周低，其中十隻包括，東方甄選（1797）低見22.2元，收報22.2元，跌8.26%；1957 & Co.（8495）低見0.195元，收報0.195元，無升跌；東方甄選（1797）低見22.2元，收報22.2元，跌8.26%；藥明生物（2269）低見21.65元，收報24.55元，跌18.17%；藥明康德（2359）低見52.55元，收報64.6元，跌16.43%；中國儒意（0136）低見1.48元，收報1.51元，跌5.63%；玖龍紙業（2689）低見2.88元，收報2.9元，跌5.84%；海港企業（0051）低見6.1元，收報6.1元，跌5.43%；大生地產（0089）低見2.3元，收報2.3元，無升跌；粵海置地（0124）低見0.52元，收報0.53元，跌1.85%。

異動股

上升異動股，包括，CMON（1792）收報0.029元，升52.63%；京基金融國際（1468）收報0.45元，升50%；首控集團（1269）收報0.054元，升42.11%；富銀融資股份（8452）收報0.325元，升41.3%；中國金融租賃（2312）收報0.179元，升37.69%；新耀萊（0970）創52周高，見2.8元，收報2.76元，升32.69%；國富創新（0290）收報0.17元，升26.87%；盛源控股（0851）收報0.3元，升25%；金輪天地控股（1232）收報0.049元，升22.5%；北青傳媒（1000）收報0.4元，升21.21%；正乾金融控股（1152）收報0.065元，升20.37%。

下跌異動股，包括，恒益控股（1894）創上市新低，見0.073元，收報0.074元，跌50.67%；中播數據（0471）收報0.085元，跌24.78%；中國海外諾信（0464）收報0.285元，跌22.97%；維港育馬（8377）見52周低0.116元，收報0.124元，跌22.5%；方達控股（1521）創上市新低，見1.55元，收報1.6元，跌21.95%；藥明合聯（2268）創上市新低，見23.7元，收報25.2元，跌20%；新銳醫藥（6108）創上市新低，見0.033元，收報0.033元，跌19.51%；LVJI TECH（1745）收報0.46元，跌19.3%；恆富控股（0643）收報0.248元，跌18.69%；中國基礎能源（8117）收報0.04元，跌18.37%；智美體育（1661）收報0.063元，跌18.18%。

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