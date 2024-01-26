對於今日有傳媒爆出中原集團主席施永青創辦的免費報章《am730》正賣盤，交易已進入尾聲，預計今年第三季正式易手。中原集團創辦人施永青向《am730》表示，一直有人向他接洽出售《am730》，形容今次相較以往接觸「相對近磅」，但他形容仍處於「好初步階段」。
對於報道所指的「買家」身分，施永青承認曾與對方傾談，形容對方財力更勝自己，又指倘若成事，同屬媒體業務的《am730》和《Finance730》將一同出售。施永青向《am730》強調「四未」，包括未簽約、未落訂、未落實及未成定局。
施永青又向《am730》提供有關出售的策略，他強調該策略早在今次接洽之前已擬定好，根據其手寫策略，當中提到希望《am730》賣盤作價可以達到2億至3億元。他更指出，以《am730》現時在社會上的地位及影響力，大股東可換取很多政治本錢，這亦是計算《am730》價錢時的考量。施永青解釋，過去未有換（政治本錢），因為他不需要名銜上的稱號。
該策略又透露，自經濟日報旗下的晴報退出實體報紙市場後，《am730》已扭虧為盈。
據本地傳媒今日報道，《am730》買家為一間名為Layman的市場推廣公司，買家稱雙方已達成口頭協議，今年中完成收購，第三季正式入主。準買家形容收購價屬「開心價」，施永青會把所有股份悉數賣出。
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