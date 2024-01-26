moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

am730傳賣盤 施永青：仍處好初步階段 目標售2至3億元

對於今日有傳媒爆出中原集團主席施永青創辦的免費報章《am730》正賣盤，交易已進入尾聲，預計今年第三季正式易手。中原集團創辦人施永青向《am730》表示，一直有人向他接洽出售《am730》，形容今次相較以往接觸「相對近磅」，但他形容仍處於「好初步階段」。

相關報道：傳am730賣盤 準買家形容收購價屬「開心價」

對於報道所指的「買家」身分，施永青承認曾與對方傾談，形容對方財力更勝自己，又指倘若成事，同屬媒體業務的《am730》和《Finance730》將一同出售。施永青向《am730》強調「四未」，包括未簽約、未落訂、未落實及未成定局。

施永青又向《am730》提供有關出售的策略，他強調該策略早在今次接洽之前已擬定好，根據其手寫策略，當中提到希望《am730》賣盤作價可以達到2億至3億元。他更指出，以《am730》現時在社會上的地位及影響力，大股東可換取很多政治本錢，這亦是計算《am730》價錢時的考量。施永青解釋，過去未有換（政治本錢），因為他不需要名銜上的稱號。

該策略又透露，自經濟日報旗下的晴報退出實體報紙市場後，《am730》已扭虧為盈。

據本地傳媒今日報道，《am730》買家為一間名為Layman的市場推廣公司，買家稱雙方已達成口頭協議，今年中完成收購，第三季正式入主。準買家形容收購價屬「開心價」，施永青會把所有股份悉數賣出。

其他報道

證監會籲提防兩項可疑投資產品 涉加密貨幣質押服務

全日沽空金額增9% 比率近5周高 藥明生物沽空增4.5倍

永勝醫療發盈喜 料去年虧轉盈賺逾5200萬元

恒指收市跌259點 北水流入增1.9倍 三大指數按周上升 終止3連跌

外匯基金去年投資賺2127億元 債券收益創新高

傳am730賣盤 準買家形容收購價屬「開心價」

​投資推廣署協助英國公共運輸業設計公司在香港開設地區總部

國泰航空料去年轉賺最少86億元

華南城據報已匯出資金 支付早前未按時兌付美元債票息

滬指一枝獨秀 全周累升2.8%

藥明康德、藥明生物急挫 傳美國擬議法案、中歐基金減持

美銀：預期中國經濟將呈L型復甦 看好防守型股票

大摩下調MSCI中國目標 偏好境內而非境外股票

碧桂園據報擬售倫敦住宅項目 值45億

中國國新伙信達等國企成立國企存量資產優化升級基金 涉資400億人幣

【有片：埋身擊】歐元兌美元或進一步下試支持 現水平仍不急於買入

半日沽空金額減43% 盈富沽空減50% 總基金單位降至7周低

財經花生丨恒生伙ToNick等歌手二創流行曲寓防騙 「破壞騙局with Hang Seng」

美國FTC調查微軟、亞馬遜、OpenAI等在AI壟斷情況

大摩：中國股市復蘇需要更多穩定措施

恒指半日跌151點 跌穿20天線 南水轉流出

蘋果更新 iOS 17.4 Beta 1 新增鳳凰、青檸等118個Emoji

蘋果將革新歐盟市場App Store等功能

數碼港與韓國創業加速器d·camp簽署合作備忘錄

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌3日 見4個月低