moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

渣打大灣區景氣預期指數上季下滑：業界溫和復蘇進入2024年

渣打香港與貿發局公布渣打大灣區營商景氣指數（GBAI）2023年第四季結果，營商活動「現狀指數」在去年第三季短暫反彈至52.9後回落至51.4，相應的預期指數也從56.3下滑到54.1，反映第四季區內企業營商情緒比第三季 更審慎，但仍符合該行先前預測，業界以溫和復蘇的步伐進入2024年。

城市表現方面，香港「營商現狀子指數」從第三季的49升至50，但「預期子指數」卻由52.6跌至49，主要受到「製造和貿易」與「專業服務」拖累，其他行業包括「零售和批發」則基本保持穩定。深圳「營商現狀子指數」是各城市中跌幅最大，從第三季的54.8跌至49.5，也是唯一低於50的城市。

行業方面，「零售和批發」與「創新和技術」的「營商現狀子指數」按季跌幅最大，分別下降4.6及4.2個百分點。由於這兩項子指數在第三季表現強勁，或只是從較高的基數正常回調。

渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，GBAI現況指數和預期指數在2023年第四季仍保持高於50，反映業界將以溫和復蘇勢頭進入2024年。為避免企業審慎情緒持續加深，預期未來數個季度或有更多寛鬆政策出台，信貸和勞動力市場狀況亦有改善空間。

勞動市場方面，貿發局研究總監范婉兒認為，大多數受訪者傾向「加大挽留人才的力度，以應對人才短缺問題」，以及「提升自動化水平，以應對勞動力減少問題」。此外，不少受訪者表示將積極實施「跨境招聘」，預見今年經濟前景可能改善的情況，其亦願意考慮「招聘年輕人/應屆畢業生」。

 

其他報道

飛機廣播「溫馨提醒」 香港快運：誠徵網民分享機艙遇過嘅「窩心時刻」

中資機構據報不要新增短期城投美元債敞口

am730傳賣盤 施永青：仍處好初步階段 目標售2至3億元

新興市場股票基金流入資金創紀錄 中國吸金創史上第二大

證監會籲提防兩項可疑投資產品 涉加密貨幣質押服務

全日沽空金額增9% 比率近5周高 藥明生物沽空增4.5倍

永勝醫療發盈喜 料去年虧轉盈賺逾5200萬元

恒指收市跌259點 北水流入增1.9倍 三大指數按周上升 終止3連跌

外匯基金去年投資賺2127億元 債券收益創新高

傳am730賣盤 準買家形容收購價屬「開心價」

​投資推廣署協助英國公共運輸業設計公司在香港開設地區總部

國泰航空料去年轉賺最少86億元

華南城據報已匯出資金 支付早前未按時兌付美元債票息

滬指一枝獨秀 全周累升2.8%

藥明康德、藥明生物急挫 傳美國擬議法案、中歐基金減持

美銀：預期中國經濟將呈L型復甦 看好防守型股票

大摩下調MSCI中國目標 偏好境內而非境外股票

碧桂園據報擬售倫敦住宅項目 值45億

中國國新伙信達等國企成立國企存量資產優化升級基金 涉資400億人幣

 