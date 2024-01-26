城市表現方面，香港「營商現狀子指數」從第三季的49升至50，但「預期子指數」卻由52.6跌至49，主要受到「製造和貿易」與「專業服務」拖累，其他行業包括「零售和批發」則基本保持穩定。深圳「營商現狀子指數」是各城市中跌幅最大，從第三季的54.8跌至49.5，也是唯一低於50的城市。

行業方面，「零售和批發」與「創新和技術」的「營商現狀子指數」按季跌幅最大，分別下降4.6及4.2個百分點。由於這兩項子指數在第三季表現強勁，或只是從較高的基數正常回調。

渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，GBAI現況指數和預期指數在2023年第四季仍保持高於50，反映業界將以溫和復蘇勢頭進入2024年。為避免企業審慎情緒持續加深，預期未來數個季度或有更多寛鬆政策出台，信貸和勞動力市場狀況亦有改善空間。

勞動市場方面，貿發局研究總監范婉兒認為，大多數受訪者傾向「加大挽留人才的力度，以應對人才短缺問題」，以及「提升自動化水平，以應對勞動力減少問題」。此外，不少受訪者表示將積極實施「跨境招聘」，預見今年經濟前景可能改善的情況，其亦願意考慮「招聘年輕人/應屆畢業生」。

其他報道

飛機廣播「溫馨提醒」 香港快運：誠徵網民分享機艙遇過嘅「窩心時刻」

中資機構據報不要新增短期城投美元債敞口

am730傳賣盤 施永青：仍處好初步階段 目標售2至3億元

新興市場股票基金流入資金創紀錄 中國吸金創史上第二大

證監會籲提防兩項可疑投資產品 涉加密貨幣質押服務

全日沽空金額增9% 比率近5周高 藥明生物沽空增4.5倍

永勝醫療發盈喜 料去年虧轉盈賺逾5200萬元

恒指收市跌259點 北水流入增1.9倍 三大指數按周上升 終止3連跌

外匯基金去年投資賺2127億元 債券收益創新高

傳am730賣盤 準買家形容收購價屬「開心價」

​投資推廣署協助英國公共運輸業設計公司在香港開設地區總部

國泰航空料去年轉賺最少86億元

華南城據報已匯出資金 支付早前未按時兌付美元債票息

滬指一枝獨秀 全周累升2.8%

藥明康德、藥明生物急挫 傳美國擬議法案、中歐基金減持

美銀：預期中國經濟將呈L型復甦 看好防守型股票

大摩下調MSCI中國目標 偏好境內而非境外股票

碧桂園據報擬售倫敦住宅項目 值45億

中國國新伙信達等國企成立國企存量資產優化升級基金 涉資400億人幣