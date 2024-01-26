渣打香港與貿發局公布渣打大灣區營商景氣指數（GBAI）2023年第四季結果，營商活動「現狀指數」在去年第三季短暫反彈至52.9後回落至51.4，相應的預期指數也從56.3下滑到54.1，反映第四季區內企業營商情緒比第三季 更審慎，但仍符合該行先前預測，業界以溫和復蘇的步伐進入2024年。
城市表現方面，香港「營商現狀子指數」從第三季的49升至50，但「預期子指數」卻由52.6跌至49，主要受到「製造和貿易」與「專業服務」拖累，其他行業包括「零售和批發」則基本保持穩定。深圳「營商現狀子指數」是各城市中跌幅最大，從第三季的54.8跌至49.5，也是唯一低於50的城市。
行業方面，「零售和批發」與「創新和技術」的「營商現狀子指數」按季跌幅最大，分別下降4.6及4.2個百分點。由於這兩項子指數在第三季表現強勁，或只是從較高的基數正常回調。
渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，GBAI現況指數和預期指數在2023年第四季仍保持高於50，反映業界將以溫和復蘇勢頭進入2024年。為避免企業審慎情緒持續加深，預期未來數個季度或有更多寛鬆政策出台，信貸和勞動力市場狀況亦有改善空間。
勞動市場方面，貿發局研究總監范婉兒認為，大多數受訪者傾向「加大挽留人才的力度，以應對人才短缺問題」，以及「提升自動化水平，以應對勞動力減少問題」。此外，不少受訪者表示將積極實施「跨境招聘」，預見今年經濟前景可能改善的情況，其亦願意考慮「招聘年輕人/應屆畢業生」。
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