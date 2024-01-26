該集團預期轉盈為虧主因海外市場紡織品需求持續疲弱， 導致產品售價偏弱及產能利用率偏低， 繼而影響單位生產成本及毛利率，加上美國加息增加融資成本， 加劇虧損。然而， 隨著海外市場紡織品需求在本年度下半年略有恢復， 毛利率改善，加上棉花價格企穩，預期盈利能力將逐步改善。 該集團將於3月底前公布業績。

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