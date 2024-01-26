文章日期：2024年1月26日 18:32
天虹國際（2678）發盈利警告，預期截至去年12月31日止年度淨虧損約3億元（人民幣，下同），而2022年度則錄得純利約2億元。
該集團預期轉盈為虧主因海外市場紡織品需求持續疲弱，導致產品售價偏弱及產能利用率偏低，繼而影響單位生產成本及毛利率，加上美國加息增加融資成本，加劇虧損。然而，隨著海外市場紡織品需求在本年度下半年略有恢復， 毛利率改善，加上棉花價格企穩，預期盈利能力將逐步改善。該集團將於3月底前公布業績。
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