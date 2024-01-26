余偉文表示，當局會一貫保持預防性，降低市場波動影響，並保持流動性，以防外部衝擊，亦保持多元化，除增加中長期投資收益，市場波動時不同資產有對沖作用，降低受影響程度。

今年債券收益創新高，余偉文指，減息時間仍是未知之數，即使減息也預期不會降至疫情前的低息水平，因此今年減息幅度也不明確。當局在債息部署，仍會注重流動性，視乎利息走向和市場流動性等，長部配置續以債券為主。

副總裁李達志則指，去年債息維持高水平，有相當多債息，來年債息回落不會回到零息水平，對債券利息收入有一定支持。股市則受多個因素影響，表現難作前瞻性預測。

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