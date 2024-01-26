moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

英國競爭監管機構調查Vodafone與長和英國流動通訊合併交易

英國競爭與市場管理局（CMA）公布，對Vodafone旗下英國集團與長和（0001）旗下3英國擬議合併展開調查。該局表示，初步調查將考察有關交易會否導致競爭大幅減少。如果發現這一情況，CMA可以繼續進行更深入的調查。CMA有40個工作天評估交易。

該交易涉及兩間公司在英國流動通訊業務合併由一間合併公司持有，由Vodafone及長和分持51%和49%股權。CMA行政總裁Sarah Cardel表示，有關交易將匯集英國電信市場的兩家主要參與者，對數百萬日常客戶、企業和經濟至關重要，決定下一步行動之前，CMA將評估競爭對手在網路之間的合作如何影響競爭。

其他報道

人行：進一步拓境內外金融市場互聯互通 保持貨幣政策穩健

金監總局：篩選可予融資支持房地產項目名單 落實融資協調機制

天虹國際發盈警 料去年盈轉虧3億人幣

聯交所發現上市公司延刊財務報告 受累內控不足

馬斯克旗下xAI尋求融資60億美元 據報曾與香港家族辦公室等洽談

金管局：今年外匯基金投資表現仍多不確定性 保持流動性

晶門半導體發盈警 料去年盈利倒退三成

渣打大灣區景氣預期指數上季下滑：業界溫和復蘇進入2024年

Pyrford減持偉易達至4.99%

飛機廣播「溫馨提醒」 香港快運：誠徵網民分享機艙遇過嘅「窩心時刻」

中資機構據報不要新增短期城投美元債敞口

am730傳賣盤 施永青：仍處好初步階段 目標售2至3億元

新興市場股票基金流入資金創紀錄 中國吸金創史上第二大

證監會籲提防兩項可疑投資產品 涉加密貨幣質押服務

全日沽空金額增9% 比率近5周高 藥明生物沽空增4.5倍

永勝醫療發盈喜 料去年虧轉盈賺逾5200萬元

恒指收市跌259點 北水流入增1.9倍 三大指數按周上升 終止3連跌

外匯基金去年投資賺2127億元 債券收益創新高

傳am730賣盤 準買家形容收購價屬「開心價」

​投資推廣署協助英國公共運輸業設計公司在香港開設地區總部

國泰航空料去年轉賺最少86億元

華南城據報已匯出資金 支付早前未按時兌付美元債票息

滬指一枝獨秀 全周累升2.8%

藥明康德、藥明生物急挫 傳美國擬議法案、中歐基金減持