德勤美國時尚與奢侈品行業全球聯合負責人Karla Martin表示，2022財年，全球最大的100間奢侈品公司實現規模和利潤雙增長，且所有產品領域的銷售額漲幅均達到兩位數，時尚領域重返增長軌道。

百強公司中，銷售額超50億美元的17間公司為總銷售額貢獻了約70%，而銷售額在10億美元及以下的43間公司貢獻率僅為6.4%。

全球百強奢侈品公司的最低收入門檻為2.84 億美元。 前10大奢侈品公司的銷售價值按增長額佔近63%，淨利潤的佔比亦高達76.4%。前10強的奢侈品銷售額增長23%，曆峰集團重回第三名，PVH集團重返十強，LVMH為2022財年前10強貢獻了31%的銷售額，繼續鞏固其領先地位。

德勤亞太區消費品及零售行業主管合夥人張天兵補充，2023年全球奢侈品百強中國企業共有11間上榜。其中珠寶和腕表品牌10間，時尚服裝鞋帽品牌1 間。上榜中國企業佔百強企業總體奢侈品銷售額的10.1%。今年增速最高的20間奢侈品企業中，3間來自中國，均為珠寶和腕表品牌。

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