文章日期：2024年1月26日 19:56
中國交通建設（1800）去年新簽合同額約1.7萬億元（人民幣，下同），升13.68%，完成年度目標的103.53%，即超越目標約3.53%，其中基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務和其他業務分別為1.56萬億、559.72億、1191億和195.68億元。至於去年第四季新簽合同額約5815億元。
另外，各業務按照所佔股比確認基礎設施等投資類項目合同額為2086億元，當中境內為1950億元，境外為135.62億元，預計在設計與施工環節，可承接的建安合同額為1501億元。
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