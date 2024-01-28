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曾俊華澄清：放血論非促政府加大開支

前財政司長曾俊華在社交平台指，上星期提及在經濟轉折關口並非最適當時候去加稅，反而要「喺支出方面『放血』」，他今日澄清並非叫政府加大開支「放水」派錢，「放血」是指「點樣可以喺唔會對民生造成重大影響嘅前題下，減少開支，以前我哋叫呢啲做『放血』」。

曾俊華指，不認還需認，香港已經進入結構性赤字年代，如果要擺脫「赤的疑惑」，返回《基本法》所講的量入為出正常狀態，除了要諗點樣增加收入，事實上每一個財政司司長每一年準備財政預算案的時候，都會用好多心機，諗可以點樣增加收入，所以到今日，他亦好明白可以用的工具確實係不多，而每一個工具都會帶來不少痛苦，在今日的情況，最傳統的方法，都係要向支出方面入手，諗盡辦法，點樣可以在不會對民生造成重大影響的前題下，減少開支，以前他叫這些做「放血」。

他續指，「Cut開支，意味可能會影響到公務員嘅人數，或者一啲社會服務，呢個一定係痛苦同唔會受歡迎嘅措施」。但他反問，若現在不處理，香港日後可能會好似美國要借貸度日，呢個對現今這代人影響有限，但下一代又如何？將呢個「還債」重擔，交畀下一代，甚至乎下幾代人，又是否公平呢？

上星期曾俊華提及在經濟轉折關口並非最適當時候去加稅，反而要「喺支出方面『放血』，做呢樣嘢短期嚟講係會傷身，但如果係正確嘅嘢，就要畀啲勇氣去堅持。」