滴滴董事長兼CEO程維，寧德時代董事長、總經理曾毓群出席活動並見證簽約。滴滴小桔能源總經理解晶晶與寧德時代乘用車事業部執行總裁朱威簽署了合資協議。

據文章指，今次換電合資公司將依託雙方的技術優勢和運營能力強強聯合，從網約車場景切入，為眾多新能源車輛提供高效換電服務。

此次合作是雙方在公共補能領域的重要戰略佈局，雙方將引領行業服務和技術標準，提升資源利用率及社會運營效率。除成立換電合資公司之外，寧德時代還與滴滴旗下小桔能源形成戰略合作意向，將推動在儲充一體等更廣泛新能源領域的合作。 滴滴長期以來致力於提升車輛共享率，推動合乘出行、慢行交通、智能交通發展，助力交通工具的電動化轉型。小桔能源專注於探索交通出行領域碳中和解決方案，業務已覆蓋互聯網加油、智慧充電、虛擬電廠、電力交易、電力輔助服務、企業服務等多個板塊。截至2023年12月底，小桔能源的充電服務已覆蓋190多個城市，累計提供充電服務超6.8億次。

公共出行市場具有用戶基數大、補能頻次高、時效性要求強的特點，是換電服務最具價值的應用場景之一。伴隨此次換電合資公司的成立，雙方將緊密合作，快速規模化鋪設換電站、推廣換電車型，提升公共補能市場運營效率，推動交通綠色轉型。