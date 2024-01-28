他指，在這個過程中，不斷提升產品和服務質素，讓旅客和市民有好的「盛事體驗」，至關重要。從提升人力、設施等各個環節的容量，到做好宣傳、市場推廣和服務，都是政府跟業界需要共同加把勁努力的方向。

上周除了渣馬外，一年一度的「亞洲金融論壇」。論壇吸引了超過三千人參與：包括內地官員、歐美、中東、東南亞的投資者，還有這些國家和中亞等一帶一路國家的政府部長，以及國際組織的代表等。論壇安排了超過700場一對一投資項目對接，促成了多項稅務和金融合作的諒解備忘錄(MoU)及協定，深化了香港跟中東和中歐地區的商貿合作。多位特區官員與海內外的來賓進行雙邊會面，深化彼此的關係，鋪開更廣闊的合作之路，為香港力爭更多商機。

以創科、金融及會展業為例，在未來兩個月的盛事將是一浪接一浪，不少更是首次舉行。二月份，將有首屆的「香港綠色周」，重點活動包括香港綠色科技論壇2024和圍繞綠色金融的主題演講及圓桌會議。同月還會迎來香港國際鑽石、寶石及珍珠展。三月份則有為環球家族辦公室及資產擁有人舉辦的「裕澤香江」高峰論壇，以及 Milken Institute 舉辦的首屆全球投資者研討會。同樣在三月份，還有巴塞爾藝術展香港展會、Art Central、藝術@維港，而國際潮流盛事 ComplexCon 也將首次於亞洲舉辦，讓全球流行文化愛好者翹首以待。