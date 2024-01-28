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陳茂波：港上半年辦逾80項盛事 財政司副司長出任跨部門統籌協調組組長財政司副司長出任跨部門統籌協調組組長

政府成立跨部門統籌協調組推動盛事經濟，財政司長陳茂波在網誌指出，政府將加強內部協調，建立更有效機制確保其順利完備舉行。財政司副司長會出任有關跨部門統籌協調組的組長，小組成員包括相關政策局、部門和法定機構的代表，目的是確保盛事得到充分的支援和增值，也會在不同的環節適當拆牆鬆綁，以期把盛事的經濟和社會效益發揮至最大。

他指，在這個過程中，不斷提升產品和服務質素，讓旅客和市民有好的「盛事體驗」，至關重要。從提升人力、設施等各個環節的容量，到做好宣傳、市場推廣和服務，都是政府跟業界需要共同加把勁努力的方向。

上周除了渣馬外，一年一度的「亞洲金融論壇」。論壇吸引了超過三千人參與：包括內地官員、歐美、中東、東南亞的投資者，還有這些國家和中亞等一帶一路國家的政府部長，以及國際組織的代表等。論壇安排了超過700場一對一投資項目對接，促成了多項稅務和金融合作的諒解備忘錄(MoU)及協定，深化了香港跟中東和中歐地區的商貿合作。多位特區官員與海內外的來賓進行雙邊會面，深化彼此的關係，鋪開更廣闊的合作之路，為香港力爭更多商機。

以創科、金融及會展業為例，在未來兩個月的盛事將是一浪接一浪，不少更是首次舉行。二月份，將有首屆的「香港綠色周」，重點活動包括香港綠色科技論壇2024和圍繞綠色金融的主題演講及圓桌會議。同月還會迎來香港國際鑽石、寶石及珍珠展。三月份則有為環球家族辦公室及資產擁有人舉辦的「裕澤香江」高峰論壇，以及 Milken Institute 舉辦的首屆全球投資者研討會。同樣在三月份，還有巴塞爾藝術展香港展會、Art Central、藝術@維港，而國際潮流盛事 ComplexCon 也將首次於亞洲舉辦，讓全球流行文化愛好者翹首以待。

 