個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1%，折合報285.62元；阿里巴巴（9988）升1.97%，折合報72.29元；美團（3690）升1.11%，折合報67.44元；匯控（0005）升2.09%，折合報61.97元；建行（0939）升0.11%，折合報4.67元。

道期現跌0.243%；標期現跌0.24%；納期現跌0.24%。日本東證指數現升1%；韓國KOSPI指數現升0.43%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.06%。

VIX指數隔晚跌1.41%或0.19點，報13.26點。

紐油現升0.89%或0.69美元，報78.71美元；布油現升0.92%或0.76美元，報84.32美元；金價現升0.06%或1.25美元，報2019.77美元；LME 銅期貨隔晚跌0.26%或23美元，報8545.5美元。美國10年期債息現升0%或0厘，報4.1373厘。

今日焦點股份可留意：

藥明生物（2269）：CEO學術頭銜是講座後一種禮遇而授予。藥明合聯（2268）不知悉股價波動原因。

中鋁國際（2068）去年共計提資產減值準備淨額25億元人幣。

江蘇寧滬高速公路（0177）52億向母企購蘇錫常南部高速65%。

尚晉國際（2528）澳門老佛爺百貨將於本月30日正式營業。

經濟日報（0423）1.35億向中移動出售大埔廠房，較估值溢價一成。

藥明康德（2359）指美國法案草案指稱內容不恰當及不準確。

南方航空（1055）料去年虧損35億元至47億元人幣。

國航（0751）料去年虧損9億元至13億元人幣。

粵海投資（0270）料去年盈利倒退35%。

中交建（1800）去年新簽合同額升14%，超標4%。

中鋁（2600）盈喜，料去年最少多賺五成。

紛美（0468）股東特別大會，新巨豐5人被否決入董事局。

中廣核礦業（1164）合營去年產鈾量超越計劃產量。

英國競爭監管機構調查Vodafone與長和（0001）英國流動通訊合併交易。

天虹國際（2678）發盈警，料去年盈轉虧3億人幣。

晶門半導體（2878）發盈警，料去年盈利倒退三成。

Pyrford減持偉易達（0303）至4.99%。

永勝醫療（1612）發盈喜，料去年虧轉盈賺逾5200萬元。

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