公司指，國際業務的重組對於集團的持續生存、發展及擴展具有重要戰略意義。集團已收到大量客戶反饋，彼等擔憂美國、歐洲國家及其盟國（統稱「西方國家及其盟國」）與中國內地之間的地緣政治緊張局勢日益加劇，導致西方國家及其盟國的客戶與中國內地及中國公司的去風險趨勢上升，特別是近期公司單一最大及主要股東變更為一名與集團競爭的中國競爭對手，董事會及管理層可能出現變動及對集團前景可能會產生影響。某些客戶已向公司表示，考慮到上述因素，彼等可能會停止與集團進行貿易。

公司指，重組為目標集團引入更強大的董事會及本地管理層團隊及合作夥伴鋪平道路，彼等將獨立於董事會與基金及其團隊攜手運作。憑藉該新架構，目標集團將能夠更好地應對當前充滿挑戰的地緣政治環境並改善其經營績效，而公司及其股東亦將通過持有目標集團經濟利益的大部分從該更好的績效中獲益。重組亦將有助於目標集團建立韌性的供應鏈，減少明顯的利益衝突並增強客戶信心及凝聚力。這進一步有利於目標集團在國際市場上的形象重新定位，吸引更多品牌客戶。

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