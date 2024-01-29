恒指今早高開94點或0.59%，報16046點，大市成交金額19億元；國指今早高開34點或0.65%，報5394點。恒生科技指數開市報3212點，升0.81%。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為9.94%，下跌為2.7%，無升跌為87.35%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。友邦（1299）、中移動（0941）、新地（0016）拖累大市。

藍籌45隻升，12隻下跌，25隻無升跌。龍湖（0960）升2.75%，報9.7元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌0.92%，報9.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，5隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報47.5元，升3.83%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報27.5元，跌1.43%。

恒指續高於10天線(15626.88點)、20天線(16007.99點)。科指重上10天線(3196.58點)。

紛美包裝（0468）出售國際業務，今早復牌。紛美股東特別大會，新巨豐5人被否決入董事局。開市報1.73元，無升跌。

藥明生物（2269）：CEO學術頭銜是講座後一種禮遇而授予。開市報24.8元，升1.02%。

藥明合聯（2268）不知悉股價波動原因。開市報25.05元，跌0.6%。

中鋁國際（2068）去年共計提資產減值準備淨額25億元人幣。開市報1.91元，跌1.55%。

江蘇寧滬高速公路（0177）52億向母企購蘇錫常南部高速65%。無成交，報7.69元。

尚晉國際（2528）澳門老佛爺百貨將於本月30日正式營業。無成交，報0.335元。

經濟日報（0423）1.35億向中移動出售大埔廠房，較估值溢價一成。無成交，報0.79元。

藥明康德（2359）指美國法案草案指稱內容不恰當及不準確。開市報64.6元，無升跌。

南方航空（1055）料去年虧損35億元至47億元人幣。無成交，報3.15元。

國航（0751）料去年虧損9億元至13億元人幣。無成交，報2.66元。

粵海投資（0270）料去年盈利倒退35%。開市報5.32元，跌6.17%。

中交建（1800）去年新簽合同額升14%，超標4%。開市報3.78元，升2.72%。

中鋁（2600）盈喜，料去年最少多賺五成。開市報3.94元，升1.29%。

中廣核礦業（1164）合營去年產鈾量超越計劃產量。開市報1.91元，升0.53%。

英國競爭監管機構調查Vodafone與長和（0001）英國流動通訊合併交易。開市報40.45元，升0.62%。

天虹國際（2678）發盈警，料去年盈轉虧3億人幣。開市報3.95元，跌0.75%。

晶門半導體（2878）發盈警，料去年盈利倒退三成。無成交，報0.275元。

Pyrford減持偉易達（0303）至4.99%。無成交，報47.2元。

永勝醫療（1612）發盈喜，料去年虧轉盈賺逾5200萬元。無成交，報0.385元。

破底股方面

創52周低，其中包括，粵海置地（0124）低見0.51元，開市報0.51元，跌3.77%；龍記集團（0255）低見1.23元，開市報1.23元，跌1.6%；生興控股（1472）低見0.06元，開市報0.06元，跌3.23%。

異動股

上升異動股，包括，新娛科控股（6933）開市報0.265元，升13.73%；蓮和醫療（0928）開市報0.112元，升12%；中國大冶有色金屬（0661）開市報0.057元，升11.76%；易點雲（2416）開市報4.32元，升11.05%；中國海外諾信（0464）開市報0.315元，升10.53%；亞洲雜貨（8413）開市報0.144元，升9.92%；大地國際集團（8130）開市報0.012元，升9.09%；越秀地產（0123）開市報5.59元，升7.92%；哈爾濱電氣（1133）開市報2.23元，升7.73%；國恩控股（8121）開市報0.085元，升7.59%。

下跌異動股，包括，巴克１７９８集團（1010）開市報0.405元，跌8.99%；皇璽餐飲集團（8300）開市報0.204元，跌7.69%；Ａ８新媒體（0800）開市報0.151元，跌7.36%；粵海投資（0270）開市報5.32元，跌6.17%；金源氫化（2502）開市報0.85元，跌5.56%；中國秦發（0866）開市報0.37元，跌5.13%；隆成金融（1225）開市報0.235元，跌4.86%；先機企業集團（0176）開市報0.022元，跌4.35%；十月稻田（9676）開市報24元，跌4%；綠城服務（2869）開市報2.44元，跌3.94%。

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