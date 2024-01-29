港元現報7.8154元貶值9點子，曾貶值最多25點子，報7.817元，亦曾升值最多11點子，報7.8134元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升72.42點子至4.03595%，是2024年1月19日後最高；1星期HIBOR升16.1點子至4.10607%；2星期HIBOR升9.04點子至4.20708%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.16點子至4.7%；6個月期HIBOR升1.02點子至4.71196%；12個月期HIBOR升0.91點子至4.70911%。

美元指數現報103.51升值0.077點或0.07%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45095%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8918%，連續3日擴闊，利差是2023年9月11日後最闊，當日差距為-1.1523%。

對上一次連續3日擴闊，是2024年1月12日，當日利差報-0.6829%。