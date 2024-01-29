《經濟學人》一篇題為「香港愈來愈不是一個國際城市」的報道，香港人口結構正在發生變化，擁有 750 萬人口的香港，近年約有20萬名市民離開，導致人才外流。去年政府取消嚴格的封控措施，宣布一系列「搶人才」計劃，惟2023 年首11個月，香港向外國人發放8000份簽證，但對內地人發放的簽證數量是西方人的10倍。
報道指出，之前湧入香港的內地人主要來自南部地區，以廣東話為主，最新的湧入香港的人則來自中國各地，普通話成為企業董事會的首選語言。
報道又提到，香港變得愈來愈內地化，西方人士對將香港作為居住地不太感興趣，由於香港經濟復蘇緩慢，加上語言要求不斷變化，希望在港求職的人很難找到工作。報道引述一位在英國接受過律師培訓而搬到香港擔任金融分析師的女士表示，她申請的每一份工作都要說普通話，尤其是法律領域。 現在在港所有商業活動都面向北京，而新加坡現在確實是亞洲跨國商業中心。
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