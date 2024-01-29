再有船隻紅海受襲，加上駐約旦美軍遇襲三人死亡，油價曾升逾1%。內地於假期期間再推撐市措施，A股個別發展，而恒指高開後反覆向上。恒大（3333）被高院下令清盤，同系股份急挫後停牌。廣州市進一步放鬆樓市調控，內房上升，中海外（0688）收報12.3元，升0.16%；碧桂園（2007）收報0.71元，升1.43%。
恒指今早高開94點，高位升306點，低位升94點，高低波幅212點。金融、非必需消費品、能源股推動大市。上升股份比例為28.23%，下跌為22.12%，無升跌為49.64%。
恒指半日升149點或0.94%，報16102點，大市成交金額545億元；國指升56點或1.05%，報5416點。恒生科技指數收報3206點，升0.61%。
藍籌股成交金額255.47億元，佔大市成交46.87%；科指成份股成交金額93.15億元，佔大市成交17.09%；國指成份股成交金額188.03億元，佔大市成交34.5%。
24隻雙櫃台股，總成交0.3億元人民幣，相當於約0.33億港元，佔大市成交的0.06%。
窩輪及牛熊證成交金額減少22.41%，至84.71億元，佔大市成交15.54%。牛熊證成交金額27.83億元，減少39.66%；窩輪成交金額56.87億元，減少9.8%。
阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、建行（0939）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、美團（3690）、比亞迪（1211）拖累大市。
藍籌67隻升，14隻下跌，1隻無升跌。百威（1876）升6.41%，收報12.62元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌5.7%，收報23.15元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股17隻升，12隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報47.6元，升4.04%；跌幅最大的是聯想（0992）收報8.76元，跌5.19%。
恒指下試20天線(16010.78點)。科指下試10天線(3195.96點)。
北水南下合計淨流出6.39億元，終止連續3日流入。南水北上合計淨流出49.83億元人民幣，終止連續2日流入
法院頒令恒大（3333）清盤 跌20% 恒大系齊停牌。
紛美包裝（0468）出售國際業務，今早復牌。紛美股東特別大會，新巨豐5人被否決入董事局。收報1.63元，跌5.78%。
藥明生物（2269）：CEO學術頭銜是講座後一種禮遇而授予。收報23.15元，跌5.7%。
藥明合聯（2268）不知悉股價波動原因。收報25元，跌0.79%。
中鋁國際（2068）去年共計提資產減值準備淨額25億元人幣。收報2.42元，升24.74%。
江蘇寧滬高速公路（0177）52億向母企購蘇錫常南部高速65%。收報7.72元，升0.39%。
尚晉國際（2528）澳門老佛爺百貨將於本月30日正式營業。收報0.335元，無升跌。
經濟日報（0423）1.35億向中移動出售大埔廠房，較估值溢價一成。收報0.84元，升6.33%。
藥明康德（2359）指美國法案草案指稱內容不恰當及不準確。收報60.75元，跌5.96%。
南方航空（1055）料去年虧損35億元至47億元人幣。收報3.16元，升0.32%。
國航（0751）料去年虧損9億元至13億元人幣。收報2.62元，跌1.5%。
粵海投資（0270）料去年盈利倒退35%。見52周低4.89元，收報5.12元，跌9.7%。
中交建（1800）去年新簽合同額升14%，超標4%。收報3.93元，升6.79%。
中鋁（2600）盈喜，料去年最少多賺五成。收報3.95元，升1.54%。
中廣核礦業（1164）合營去年產鈾量超越計劃產量。收報1.9元，無升跌。
英國競爭監管機構調查Vodafone與長和（0001）英國流動通訊合併交易。收報41.3元，升2.74%。
天虹國際（2678）發盈警，料去年盈轉虧3億人幣。收報4.03元，升1.26%。
晶門半導體（2878）發盈警，料去年盈利倒退三成。收報0.275元，無升跌。
Pyrford減持偉易達（0303）至4.99%。收報46.4元，跌1.69%。
永勝醫療（1612）發盈喜，料去年虧轉盈賺逾5200萬元。收報0.38元，跌1.3%。
破頂股包括，中國有色礦業（1258）創上市新高，見5.7元，收報5.6元，升2%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見13.8元，收報13.74元，升2.23%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1109.35元，收報1109.35元，升0.02%；鍋圈（2517）創上市新高，見12.34元，收報11.8元，升1.72%；友寶（2429）創上市新高，見22.6元，收報22.05元，升3.76%；中海油（0883）創52周高，見15.08元，收報14.86元，升1.92%；中煤能源（1898）創52周高，見8.84元，收報8.74元，升1.63%；旭日企業（0393）創52周高，見0.86元，收報0.84元，無升跌；康大食品（0834）創52周高，見0.5元，收報0.5元，升14.94%；中國海洋石油（0883）創52周高，見15.08元，收報14.86元，升1.92%；國能國際資產（0918）創52周高，見0.5元，收報0.5元，升12.36%；中石化冠德（0934）創52周高，見3.53元，收報3.53元，升3.22%；新耀萊（0970）創52周高，見2.9元，收報2.68元，跌2.9%；雲能國際（1298）創52周高，見1.2元，收報1.2元，升20%。
破頂指數成份股包括，中海油（0883）創52周高，見15.08元，收報14.86元，升1.92%。
30隻股份創上市新低，其中十隻包括，聯泰控股（0311）低見0.225元，收報0.225元，跌9.64%；永恒策略（0764）低見0.039元，收報0.039元，跌4.88%；雨潤食品（1068）低見0.182元，收報0.182元，跌3.19%；加科思－Ｂ（1167）低見2.67元，收報2.71元，跌1.09%；北海康成－Ｂ（1228）低見0.51元，收報0.53元，跌11.67%；歐康維視生物－Ｂ（1477）低見5元，收報5.06元，跌2.69%；進昇集團控股（1581）低見0.095元，收報0.096元，跌12.73%；建成控股（1630）低見0.031元，收報0.036元，升2.86%；文業集團（1802）低見0.056元，收報0.06元，跌4.76%；卓航控股（1865）低見0.038元，收報0.039元，跌7.14%。
41隻股份創52周低，其中十隻包括，東方甄選（1797）低見21.5元，收報21.6元，跌2.7%；比亞迪（1211）低見183.1元，收報184.9元，跌2.79%；上海復旦（1385）低見10.2元，收報10.24元，跌3.76%；東方甄選（1797）低見21.5元，收報21.6元，跌2.7%；閱文（0772）低見25.2元，收報25.3元，跌2.5%；中國儒意（0136）低見1.48元，收報1.5元，跌0.66%；保利協鑫（3800）低見0.98元，收報0.99元，跌2.94%；玖龍紙業（2689）低見2.88元，收報2.94元，升1.38%；亞洲水泥（0743）低見2.15元，收報2.18元，跌0.46%；海港企業（0051）低見6.09元，收報6.09元，跌0.16%。
異動股
上升異動股，包括，實德環球（0487）收報0.075元，升74.42%；國富創新（0290）收報0.231元，升35.88%；智傲控股（8282）收報1.12元，升28.74%；環球印館（8448）創52周高，見0.2元，收報0.18元，升26.76%；中鋁國際（2068）收報2.42元，升24.74%；新銳醫藥（6108）收報0.041元，升24.24%；東方支付集團控股（8613）收報0.13元，升23.81%；LVJI TECH（1745）收報0.56元，升21.74%；正道集團（1188）平上市低位0.01元，收報0.012元，升20%。
下跌異動股，包括，環球友飲智能（8496）見52周低0.33元，收報0.33元，跌31.96%；圓美光電（8311）收報0.038元，跌26.92%；朝威控股（8059）平上市低位0.014元，收報0.014元，跌26.32%；先機企業集團（0176）收報0.017元，跌26.09%；榮陽實業（2078）收報0.09元，跌25%；中國恒有源集團（8128）收報0.045元，跌21.05%；恒大（3333）停牌；千盛集團控股（8475）收報0.65元，跌20.73%；首控集團（1269）收報0.043元，跌20.37%；中國天億福（8196）收報0.3元，跌20%。
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