報名提及，有六成企業受訪者認為本港缺乏科研人才；另一方面，去年首11個月透過高才通計劃來港有1.25萬人，其中32%是金融服務，科研相關只有23%。徐岩表示，現時高才通與科研市場需求錯配，大多來港均是金融服務業為主，反映人才結構失衡，例如生物科技行業迅速增長，香港卻無相應人才提供。他建議，現時互聯網發達，政府在科研項目上應考慮開放型創新（open innovation ）方式，即結合全球優秀人才共同合作，他們不一定須赴港定居工作，既可減少成本壓力，亦有助匯聚世界各地的科研人才；或者其他地區的工程師來港過程中，政府可簡化簽證申請流程。

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