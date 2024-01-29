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德勤聯同科大報告：政府現科研思維幫助有限 人才結構錯配

會計師事務所德勤聯同科大商學院發表有關本港創科產業報告顯示，香港的知識及科技輸出（Knowledge and Technology Outputs）以及商業成熟度（Business Sophistication）明顯較新加坡、韓國、英國和以色列地區低分，尤其「輸出」不足40。科大工商管理學院商業戰略與創新研究中心副主任徐岩認為，現時港府僅屬投入思維（input thinking），難以善用科研資金，故應轉變為產出思維（output thinking） ，有效運用資源。同時，政府應想辦法如何激勵企業投入研發，吸引海外科研企業設在香港，培養更多創科人才並為年輕人提供清晰前景。

報名提及，有六成企業受訪者認為本港缺乏科研人才；另一方面，去年首11個月透過高才通計劃來港有1.25萬人，其中32%是金融服務，科研相關只有23%。徐岩表示，現時高才通與科研市場需求錯配，大多來港均是金融服務業為主，反映人才結構失衡，例如生物科技行業迅速增長，香港卻無相應人才提供。他建議，現時互聯網發達，政府在科研項目上應考慮開放型創新（open innovation ）方式，即結合全球優秀人才共同合作，他們不一定須赴港定居工作，既可減少成本壓力，亦有助匯聚世界各地的科研人才；或者其他地區的工程師來港過程中，政府可簡化簽證申請流程。

 

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