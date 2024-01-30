道瓊斯工業平均指數收漲224點，升幅0.59%，報38333點。標普500指數收漲36點，升幅0.76%，報4927點。納斯達克綜合指數收漲172點，或1.12%，報15628點。

Salesforce升2.83%，報287.86美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻52點，而Apple跌0.36%，報191.73元，拖累道指4點。

科技股方面，蘋果收市報191.73元，跌0.35%，谷歌母公司Alphabet收市報153.51元，升0.87%，亞馬遜收市報161.26元，升1.34%，Facebook收市報401.02元，升1.74%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.21%，報484點。德國DAX指數收跌0.12%，報16941點；法國CAC 40指數漲0.09%，報7640點；英國富時100指數收跌0.04%，報7632點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.03%，報5693點。

美國2年期債息曾跌最多1.09%，是1月25日後最大跌幅，當日跌幅為1.98%。低見4.3015厘，是1月26日4.2788厘後最低。收市報4.318厘，是1月25日後收市新低，當日報4.2932厘。

美國10年期債息曾跌最多1.95%，是1月8日後最大跌幅，當日跌幅為2.01%。低見4.0568厘，是1月17日4.0353厘後最低。收市報4.074厘，是1月16日後收市新低，當日報4.0581厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至25.503基點，是1月23日29.56基點後最闊。收市報24.814基點，是1月22日後收市闊，當日報28.794基點。連續兩日擴闊，累計6.916基點，對上一次連續兩日是1月22日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至130.683基點，是1月24日131.242基點後最闊。收市報128.964基點，是1月16日後收市最闊，當日報131.514基點。

道指曾升最多0.62%，是1月25日後最大升幅，當日升幅為0.66%。高見38343.93點，創紀錄新高，收報38333.45元，升0.59%，創收市價計新高。連升3日，累計升527.06點，對上一次連升3日是1月22日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是1月22日。

標指曾升最多0.78%，是1月24日後最大升幅，當日升幅為0.8%。高見4929.31點，創紀錄新高，收報4927.93元，升0.76%，創收市價計新高。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是1月19日。

納指曾升最多1.13%，是1月24日後最大升幅，當日升幅為1.32%。高見15630.58點，是2022年1月4日15852.14點後最高。收市報15628.04點，是2022年1月3日後收市新高，當日報15832.8點。

金龍指數曾跌最多2.45%，是1月22日後最大跌幅，當日跌幅為4.09%。低見5611.79點，是1月22日5311.61點後最低。今日收市報5693.66點，是1月23日後收市新低，當日報5679.02點。收報5693.66元，跌1.03%。連跌3日，累計跌92.27點，對上一次連跌3日是2024年1月17日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是2024年1月24日。

其他報道

北水增持南方恆生科技 減持鼎豐