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港股ADR跌102點 夜期低水239點 美期個別發展亞股升 恒隆業績

美股向上，港股ADR跌102點或0.64%，報15974點，即月恒指夜期跌236點，報15838點，夜期低水239點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.03%，折合報279.1元；阿里巴巴（9988）跌1.01%，折合報71.87元；美團（3690）跌2.01%，折合報65.95元；匯控（0005）升1.07%，折合報62.01元；建行（0939）跌0.87%，折合報4.65元。

道期現跌0.08%；標期現升0.02%；納期現升0.14%。日本東證指數現升0.16%；韓國KOSPI指數現升1.02%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.67%。

VIX指數隔晚升2.56%或0.34點，報13.6點。

紐油現升0.37%或0.28美元，報77.07美元；布油現跌1.37%或1.14美元，報82.4美元；金價現跌0%或0.2美元，報2033.03美元；LME 銅期貨隔晚升0.14%或12.5美元，報8558美元。美國10年期債息現跌0.23%或0.0096厘，報4.0644厘。

今日焦點股份可留意：

藥明康德（2359）：美法案草案內容不恰當不準確。

恒大物業（6666）復牌。

恒大汽車（0708）復牌。

恒隆集團（0010）、恒隆地產（0101）最快今日公布業績。

比亞迪電子（0285）盈喜料去年多賺最多1.23倍。

紫金礦業（2899）盈喜料去年多賺半成。

比亞迪（1211）發盈喜，料去年多賺最多近87%至310億人幣。

國泰（0293）歡迎香港可持續航空燃油聯盟成立。

馬化騰：遊戲出海是騰訊（0700）出海國際化最大希望。

商湯（0020）就內地AIDC營運訂新合約安排，分隔日常業務或產生的任何潛在責任。

智雲健康（9955）：去年全年虧損收窄，第四季首錄純利。

煤氣（0003）與科技公司合作首創煤氣廚餘處理設備。

東風汽車（0489）轉讓特種車輛融資租賃公司股權，涉價11億人幣。

中信股份（0267）委任奚國華為董事長。

昊海生物科技（6826）盈喜，料去年最多賺4.3億人幣。

中國恒大（3333）：高等法院頒令公司清盤，續停牌。

玖龍紙業（2689）發盈喜，料上年下半年最多轉賺4億元人幣。

 

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