恒指今早低開180點或1.13%，報15896點，大市成交金額13億元；國指今早低開64點或1.2%，報5344點。恒生科技指數開市報3150點，跌1.67%。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為3.56%，下跌為7.08%，無升跌為89.35%。