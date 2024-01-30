恒指今早低開180點或1.13%，報15896點，大市成交金額13億元；國指今早低開64點或1.2%，報5344點。恒生科技指數開市報3150點，跌1.67%。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為3.56%，下跌為7.08%，無升跌為89.35%。
騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。中生製藥（1177）、九龍倉置業（1997）、聯通（0762）貢獻恒指較多。
藍籌3隻升，60隻下跌，19隻無升跌。九龍倉置業（1997）升1.06%，報23.9元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌6.91%，報21.55元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，21隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報34.4元，升0.73%；跌幅最大的是京東（9618）開市報89.95元，跌3.64%。
恒指跌穿20天線(15964.94點)。科指跌穿10天線(3178.14點)。
藥明康德（2359）：美法案草案內容不恰當不準確。開市報57.6元，跌0.26%。
恒大物業（6666）復牌。開市報0.39元，無升跌。
恒大汽車（0708）復牌。見52周低0.2元，開市報0.2元，跌12.66%。
恒隆集團（0010）、恒隆地產（0101）最快今日公布業績，績前表現如下，恒隆集團無成交，報9.85元。恒隆地產（0101）開市報9.66元，跌2.23%。
比亞迪電子（0285）盈喜料去年多賺最多1.23倍。開市報28.55元，跌1.72%。
紫金礦業（2899）盈喜料去年多賺半成。開市報12元，跌0.83%。
比亞迪（1211）發盈喜，料去年多賺最多近87%至310億人幣。開市報184.5元，跌0.86%。
國泰（0293）歡迎香港可持續航空燃油聯盟成立。無成交，報7.96元。
馬化騰：遊戲出海是騰訊（0700）出海國際化最大希望。開市報277.2元，跌1.7%。
商湯（0020）就內地AIDC營運訂新合約安排，分隔日常業務或產生的任何潛在責任。開市報0.87元，無升跌。
智雲健康（9955）：去年全年虧損收窄，第四季首錄純利。開市報5.69元，無升跌。
煤氣（0003）與科技公司合作首創煤氣廚餘處理設備。開市報5.7元，跌0.35%。
東風汽車（0489）轉讓特種車輛融資租賃公司股權，涉價11億人幣。開市報3.12元，無升跌。
中信股份（0267）委任奚國華為董事長。無成交，報7.72元。
昊海生物科技（6826）盈喜，料去年最多賺4.3億人幣。開市報36.8元，無升跌。
中國恒大（3333）：高等法院頒令公司清盤，續停牌。
玖龍紙業（2689）發盈喜，料上年下半年最多轉賺4億元人幣。開市報3.1元，升6.9%。
1隻股份創上市新低，包括朝威控股（8059）低見0.012元，開市報0.012元，跌7.69%。
創52周低，包括，藥明生物（2269）低見21.55元，開市報21.55元，跌6.91%；信義玻璃（0868）低見6.66元，開市報6.66元，跌2.2%；恒大汽車（0708）低見0.2元，開市報0.2元，跌12.66%。
異動股
上升異動股，包括，國恩控股（8121）開市報0.077元，升13.24%；信懇智能（1967）開市報0.305元，升10.91%；新娛科控股（6933）開市報0.285元，升9.62%；正道集團（1188）開市報0.012元，升9.09%；經緯天地（2477）開市報3.5元，升9.03%；浙江世寶（1057）開市報1.97元，升8.24%；玖龍紙業（2689）開市報3.1元，升6.9%；毛記葵涌（1716）開市報0.4元，升6.67%；珠光控股（1176）開市報0.265元，升6%。
下跌異動股，包括，恒大汽車（0708）見52周低0.2元，開市報0.2元，跌12.66%；同仁堂國藥（3613）見52周低9.99元，開市報9.99元，跌10.16%；名創優品（9896）開市報34元，跌8.6%；朝威控股（8059）創上市新低，見0.012元，開市報0.012元，跌7.69%；藥明生物（2269）見52周低21.55元，開市報21.55元，跌6.91%；超大現代（0682）開市報0.014元，跌6.67%；清科創業（1945）開市報0.93元，跌6.06%；同仁堂科技（1666）開市報5.65元，跌5.83%；長安民生物流（1292）開市報1.87元，跌4.59%。
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