路透社引述看到的LME去年12月的演示文稿稱，LME表示該地區的公司表示有興趣把香港作為存儲工業金屬的地方，作為內地的替代選項。

文件顯示，「大約十個LME市場參與者...最近直接向 LME 或透過香港能源礦產與大宗商品聯合會(HKEMCA)表達了對此計劃的興趣」。「LME在香港的倉庫可以被視為內地與香港之間深入合作的展示」。該演示文稿還表示，香港作為良好交割地點（GDL）「縮小了LME交割網絡的差距」，交割網絡差距曾讓一些中國客戶感到沮喪。HKEMCA沒有置評。

LME回應路透社稱，LME積極與全球參與者接觸，以確保其倉庫網絡繼續為金屬行業提供最大程度的全球連接能力。「在評估潛在的新交割點時，我們會考慮一些重要標準…在與市場溝通之前，我們也會與相關的 LME 諮詢委員會討論這些標準」。

報道引述消息指，LME沒有給出該建議的時間表，但將香港列為GDL存在一些障礙。其中兩名消息人士表示，他們對在香港投資的想法持謹慎態度，因為中國對香港外國公司和個人的影響力不斷增強，帶來風險。例如會關注高院清盤恒大的判決會否得到尊重，而對中國在香港的權力的影響是加強或降低。

另外三人表示，這個想法是有缺陷的，因為香港的倉儲空間成本過高，而且在擁有147年歷史的倫敦金屬交易所 (LME) 交易的銅和鋁等工業金屬的進口量微不足道。「香港需要內地的開綠燈，他們多年來一直遇到同樣問題：當地阻力和監管障礙」。負責審批LME在內地起倉庫的中證監、上海期貨交易所未予置評。

LME稱，「香港不是傳統的基本金屬儲存中心，由於附近港口價格便宜，目前並未吸引大量金屬流入」。LME其他於亞洲的GDL包括，台、韓國、馬來西亞，成本均較低。新加坡也包含在LME的網路中，但價格更高，而且雖然不消耗大量金屬，但它被用作中轉地點。

兩名消息人士稱，香港的租金可能是 LME 系統倉庫最高租金的四倍，其中鋁、銅、鋅和鎳的租金約為每噸 50 美分。LME在演示中承認成本較貴，同時指出倉庫租金必須得到香港政府的補貼「才能成為商業上可行的選擇」。

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不過，報道亦引述消息稱，「LME認為這是進入中國的潛在門戶，但政治局勢並不健康，人們不想在香港投資。這是事實上的中國(It is de facto China)」。

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