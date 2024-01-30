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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日 見一周高

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升0.91點子至4.60952%，是1月24日後最高，當日報4.6475%，對上一次連升2日是1月09日，當日拆息報4.90583%。

港元現報7.8132元升值5點子，曾貶值最多6點子，報7.8143元，亦曾升值最多21點子，報7.8116元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升37.44點子至4.41036%，是1月15日後最高；1星期HIBOR升14.43點子至4.25036%，是1月23日後最高；2星期HIBOR升16.92點子至4.37631%，是1月23日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.91點子至4.70911%；6個月期HIBOR跌0.01點子至4.71185%；12個月期HIBOR升0.04點子至4.70952%。

美元指數現報103.445貶值0.164點或0.16%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45095%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8918%，連續3日擴闊，利差是2023年9月11日後最闊，當日差距為-1.1523%。

對上一次連續3日擴闊，是2024年1月12日，當日利差報-0.6829%。

 

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