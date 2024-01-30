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恒指半日跌313點 跌穿16000點關 見近一周低 科指跌2.6%

恒大（3333）清盤引發環球關注，觀望執行情況，港股昨日升幅收窄，但到美股時段惡化，美期、ADR均下跌，同期美股則創紀錄新高，今早恒指開市跌穿16000點關，見1月24日後低，A股亦於半日保持下跌，23條立法對港股影響不大，記者會開始後雖一度擴大跌幅，但其後跌幅收窄。另外，特朗普有關對華商品關稅的言論亦似拖累併多多ADR股價，有出口至美國的股亦下跌，特朗普風險似隨著入閘機會增而上升。

恒指今早低開180點，高位跌180點，低位跌402點，高低波幅222點。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為11.78%，下跌為39.19%，無升跌為49.02%。

恒指半日跌313點或1.95%，報15764點，大市成交金額499億元；國指跌117點或2.17%，報5291點。恒生科技指數收報3117點，跌2.68%。

藍籌股成交金額225.41億元，佔大市成交45.17%；科指成份股成交金額91.78億元，佔大市成交18.39%；國指成份股成交金額172.41億元，佔大市成交34.55%。

24隻雙櫃台股，總成交0.31億元人民幣，相當於約0.33億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額增加2.28%，至100.69億元，佔大市成交20.14%。牛熊證成交金額39.13億元，增加6.83%；窩輪成交金額61.55億元，減少0.4%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。領展（0823）、聯通（0762）、電能實業（0006）貢獻恒指較多。

藍籌6隻升，74隻下跌，2隻無升跌。聯通（0762）升1.47%，收報5.53元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌7.29%，收報8.77元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是東方甄選（1797）見52周低20.95元，收報21.85元，升1.63%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報12.84元，跌5.73%。

恒指下試10天線(15619.8點)，跌穿20天線(15958.32點)。科指跌穿10天線(3174.89點)。

北水南下合計淨流入6.51億元，終止連續1日流出。南水北上合計淨流出19.79億元人民幣，較上日增加234%，連續第2日流出，累計流出25.71億元。

港交所（0388）LME據報研在港建倉庫但困難重重 包括成本、中國因素。收報240.2元，跌2.36%。

花旗：比亞迪（1211）股價短期走勢料疲軟。比亞迪發盈喜，料去年多賺最多近87%至310億人幣。見52周低173.4元，收報175.9元，跌5.48%。

藥明康德（2359）：美法案草案內容不恰當不準確。收報57.45元，跌0.52%。

恒大物業（6666）復牌。創上市新低，見0.355元，收報0.385元，跌1.28%。

恒大汽車（0708）復牌。見52周低0.2元，收報0.24元，升4.8%。

恒隆集團（0010）、恒隆地產（0101）最快今日公布業績，績前表現如下，恒隆集團收報9.75元，跌1.02%。恒隆地產（0101）收報9.5元，跌3.85%。

比亞迪電子（0285）盈喜料去年多賺最多1.23倍。收報27.75元，跌4.48%。

紫金礦業（2899）盈喜料去年多賺半成。收報11.9元，跌1.65%。

國泰（0293）歡迎香港可持續航空燃油聯盟成立。收報7.84元，跌1.51%。

馬化騰：遊戲出海是騰訊（0700）出海國際化最大希望。收報274.8元，跌2.55%。

商湯（0020）就內地AIDC營運訂新合約安排，分隔日常業務或產生的任何潛在責任。收報0.85元，跌2.3%。

智雲健康（9955）：去年全年虧損收窄，第四季首錄純利。收報5.82元，升2.28%。

煤氣（0003）與科技公司合作首創煤氣廚餘處理設備。收報5.61元，跌1.92%。

東風汽車（0489）轉讓特種車輛融資租賃公司股權，涉價11億人幣。收報3.09元，跌0.96%。

中信股份（0267）委任奚國華為董事長。收報7.48元，跌3.11%。

昊海生物科技（6826）盈喜，料去年最多賺4.3億人幣。收報35.5元，跌3.53%。

中國恒大（3333）：高等法院頒令公司清盤，續停牌。

玖龍紙業（2689）發盈喜，料上年下半年最多轉賺4億元人幣。收報3.12元，升7.59%。

破頂股表現

破頂股包括，三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見27.12元，收報27.12元，升1.65%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見334元，收報334元，升1.18%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1100.3元，收報1100.3元，升0.05%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1063.6元，收報1063.6元，升0.03%；華夏納指（3086）創上市新高，見35.82元，收報35.82元，升0.96%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1040.55元，收報1040.25元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1109.85元，收報1109.85元，升0.05%；中國秦發（0866）創52周高，見0.445元，收報0.43元，升3.61%；中石化冠德（0934）創52周高，見3.55元，收報3.44元，跌1.71%；港亞控股（1723）創52周高，見0.31元，收報0.28元，升3.7%；威勝控股（3393）創52周高，見4.35元，收報4.35元，升4.07%；家鄉互動（3798）創52周高，見2.86元，收報2.62元，跌5.07%；吉林長龍藥業（8049）創52周高，見1.78元，收報1.78元，升4.71%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見7.8元，收報7.795元，升0.45%。

破底股方面

42隻股份創上市新低，其中十隻包括，恒大物業（6666）低見0.355元，收報0.385元，跌1.28%；禹洲（1628）低見0.074元，收報0.074元，跌11.9%；中教控股（0839）低見3.89元，收報3.96元，跌2.46%；宇華教育（6169）低見0.395元，收報0.405元，跌7.95%；聖馬丁國際（0482）低見0.037元，收報0.037元，跌26%；永恒策略（0764）低見0.035元，收報0.035元，跌10.26%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.52元，收報0.52元，跌7.14%；前海健康（0911）低見0.025元，收報0.025元，跌10.71%；加科思－Ｂ（1167）低見2.55元，收報2.58元，跌2.27%；北海康成－Ｂ（1228）低見0.47元，收報0.47元，跌6%。

73隻股份創52周低，其中十隻包括，東方甄選（1797）低見20.95元，收報21.85元，升1.63%；比亞迪（1211）低見173.4元，收報175.9元，跌5.48%；恒大汽車（0708）低見0.2元，收報0.24元，升4.8%；太興（6811）低見0.78元，收報0.79元，跌4.82%；中芯國際（0981）低見14.64元，收報14.72元，跌4.42%；華虹半導體（1347）低見15.24元，收報15.34元，跌5.19%；上海復旦（1385）低見9.84元，收報10.1元，無升跌；中通快遞（2057）低見128.4元，收報129元，跌3.3%；金蝶（0268）低見8.15元，收報8.25元，跌3.96%；東方甄選（1797）低見20.95元，收報21.85元，升1.63%。

異動股

上升異動股，包括，透雲生物（1332）收報0.2元，升51.52%；中彩網通控股（8071）平上市低位0.017元，收報0.022元，升22.22%；邁博藥業－Ｂ（2181）收報0.475元，升21.79%；中國天億福（8196）收報0.365元，升21.67%；浙江世寶（1057）收報2.18元，升19.78%；世紀集團國際（2113）收報0.083元，升18.57%；霸王集團（1338）收報0.052元，升18.18%；盛良物流（8292）收報0.073元，升17.74%；奧傳思維控股（8091）收報0.04元，升17.65%；天潤雲（2167）收報5.87元，升17.64%；HOME CONTROL（1747）收報0.35元，升16.67%。

下跌異動股，包括，新耀萊（0970）收報2.34元，跌26.88%；聖馬丁國際（0482）創上市新低，見0.037元，收報0.037元，跌26%；中國藝術金融（1572）收報0.13元，跌23.53%；御德國際控股（8048）收報0.033元，跌23.26%；中亞烯谷集團（0063）收報0.085元，跌20.56%；長城微光（8286）收報0.052元，跌20%；華章科技（1673）創上市新低，見0.26元，收報0.26元，跌18.75%；融眾金融（3963）收報0.48元，跌18.64%；同仁堂國藥（3613）見52周低9.02元，收報9.21元，跌17.18%；富譽控股（8269）收報0.043元，跌15.69%；中生北控生物科技（8247）收報0.73元，跌15.12%。

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