李天芳現年54歲，於中國內地快速消費品、體育服裝及時裝行業擁有逾20年的管理經驗。她現為斯凱奇（SKECHERS）中國的行政總裁的顧問。她在2014年至2022年期間曾擔任特步國際（1368）的品牌—特步品牌的行政總裁，並在2021年至2023年期間出任KSGB國際業務集團的行政總裁，負責環球品牌包括蓋世威（K-Swiss）及帕拉丁（Palladium）。

她又曾在2012年至2014年期間曾擔任思捷環球（0330）中國業務的行政總裁。在此之前，她在2000年至2012年期間曾於愛迪達（adidas）擔任多個職位，其最後任職為中國北部副總裁及總經理。

另外，獨立非執行董事何潮輝因個人原因，將於2024年4月26日舉行的公司股東周年大會完結後退任。

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