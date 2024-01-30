繼董事長陳啟宗明年交棒後，恒隆地產（0101）公布，委任李天芳（又稱李冠儀）為公司獨立非執行董事，自2024年3月20日生效。李天芳將收取袍金每年77.7萬元。
李天芳現年54歲，於中國內地快速消費品、體育服裝及時裝行業擁有逾20年的管理經驗。她現為斯凱奇（SKECHERS）中國的行政總裁的顧問。她在2014年至2022年期間曾擔任特步國際（1368）的品牌—特步品牌的行政總裁，並在2021年至2023年期間出任KSGB國際業務集團的行政總裁，負責環球品牌包括蓋世威（K-Swiss）及帕拉丁（Palladium）。
她又曾在2012年至2014年期間曾擔任思捷環球（0330）中國業務的行政總裁。在此之前，她在2000年至2012年期間曾於愛迪達（adidas）擔任多個職位，其最後任職為中國北部副總裁及總經理。
另外，獨立非執行董事何潮輝因個人原因，將於2024年4月26日舉行的公司股東周年大會完結後退任。
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