moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒隆地產委任前特步品牌女CEO李天芳為獨立非執董

繼董事長陳啟宗明年交棒後，恒隆地產（0101）公布，委任李天芳（又稱李冠儀）為公司獨立非執行董事，自2024年3月20日生效。李天芳將收取袍金每年77.7萬元。

李天芳現年54歲，於中國內地快速消費品、體育服裝及時裝行業擁有逾20年的管理經驗。她現為斯凱奇（SKECHERS）中國的行政總裁的顧問。她在2014年至2022年期間曾擔任特步國際（1368）的品牌—特步品牌的行政總裁，並在2021年至2023年期間出任KSGB國際業務集團的行政總裁，負責環球品牌包括蓋世威（K-Swiss）及帕拉丁（Palladium）。

她又曾在2012年至2014年期間曾擔任思捷環球（0330）中國業務的行政總裁。在此之前，她在2000年至2012年期間曾於愛迪達（adidas）擔任多個職位，其最後任職為中國北部副總裁及總經理。

另外，獨立非執行董事何潮輝因個人原因，將於2024年4月26日舉行的公司股東周年大會完結後退任。

 

其他報道

恒隆集團全年多賺3% 末期息0.65元

小米汽車SU7高配版上險價格36萬 市場料最終售價約25萬至37萬人幣

陳啟宗退任恒隆集團、恒隆地產 董事長、執董 交棒陳文博

恒隆地產多賺3% 收入持平 均遜預期 末期息0.6元

恒指半日跌313點 跌穿16000點關 見近一周低 科指跌2.6%

特朗普據報擬在當選後對華所有進口商品徵收60%關稅

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日 見一周高

美聯航一波音客機飛行期間擋風玻璃突破裂

陳茂波：正與內地討論 加快審批企業來港上市

LME據報研在港建倉庫但困難重重 包括成本、中國因素

Tesla今年已跌25% 惟Cathie Wood逢低吸納

花旗：比亞迪股價短期走勢料疲軟

恒指低開180點 科指跌1.6% 藥明生物跌6% 恒汽跌12%

馬斯克：首名患者大腦植入Neuralink晶片

港股ADR跌102點 夜期低水239點 美期個別發展亞股升 恒隆業績

藥明康德：美法案草案內容不恰當不準確

道指、標指創即市及收市新高 道指升224點 金龍指數連跌3日

北水增持南方恆生科技 減持鼎豐

 