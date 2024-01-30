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中海油服料國際業務去年佔比增4個百分點

中海油田服務（2883）副總裁孫維洲今早在2024戰略指引傳媒發布會上表示，集團近年正加強國際化發展，到2022年度已錄63億元人民幣收入，並佔整體業務比重17%至18%，隨著去年鑽井服務部門去年陸續為中東地區客戶提供服務，並在美加及墨西哥推進裝備一體化服務，海外業務成長非常快，料可帶動去年收入有4個百分點升幅。

雖然該集團陸續加大在中東地區發展，但是董事長趙順強指出，因應當地業務擴大，他們也關心地缘政治發展，他料當地情況短期內仍受管控。另因為中國經濟增長轉軌道發展，並向光伏、新能源、汽車發展作高技術發展，民眾感受未必及地產發展，但是實際上經濟總量仍然上升，加上油氣需求高峰延後，美國經濟增長保持平穩，所以他料油價可以保持平穩。

在新一年度，該集團的資本開支為74億元人民幣，比2003年度的93億元人民幣為少。首席財務官種曉潔指出，這無關對未來行業預期下行，而是更多將公司的業務接合市場需求有關，例如他們去年在自有裝備早已加大平台投資力度，同時在購置設備之外亦有出售有關。

孫維洲更補充，技術平台、鑽井、無碳勘察及承包業務各佔55%、28%、6%及10%比例，並自2021年度在研發開支投入16億元人民幣，到2022年度及2023年度增至17至18億元人民幣及預計至20億元人民幣。研發開支收入佔比達10.5%，比高新企業最低3%為高。當中在鑽井平台會投資研發供高端及需求稀缺的平台上。同時集團除了製造及自用平台之外，正擴大租賃及管理，亦會在無碳採集系統實現國產化，減少受外國限制出口的影響，亦可將設備供應東南亞。現時他們約有三分之一裝備供國際化發展。

另在船舶方面，孫維洲說，現時正管理170艘船，並正接洽在今年参與及協助合規管理另50艘船，並會向墨西哥及澳洲客戶提供服務。

 

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