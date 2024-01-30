雖然該集團陸續加大在中東地區發展，但是董事長趙順強指出，因應當地業務擴大，他們也關心地缘政治發展，他料當地情況短期內仍受管控。另因為中國經濟增長轉軌道發展，並向光伏、新能源、汽車發展作高技術發展，民眾感受未必及地產發展，但是實際上經濟總量仍然上升，加上油氣需求高峰延後，美國經濟增長保持平穩，所以他料油價可以保持平穩。

在新一年度，該集團的資本開支為74億元人民幣，比2003年度的93億元人民幣為少。首席財務官種曉潔指出，這無關對未來行業預期下行，而是更多將公司的業務接合市場需求有關，例如他們去年在自有裝備早已加大平台投資力度，同時在購置設備之外亦有出售有關。

孫維洲更補充，技術平台、鑽井、無碳勘察及承包業務各佔55%、28%、6%及10%比例，並自2021年度在研發開支投入16億元人民幣，到2022年度及2023年度增至17至18億元人民幣及預計至20億元人民幣。研發開支收入佔比達10.5%，比高新企業最低3%為高。當中在鑽井平台會投資研發供高端及需求稀缺的平台上。同時集團除了製造及自用平台之外，正擴大租賃及管理，亦會在無碳採集系統實現國產化，減少受外國限制出口的影響，亦可將設備供應東南亞。現時他們約有三分之一裝備供國際化發展。

另在船舶方面，孫維洲說，現時正管理170艘船，並正接洽在今年参與及協助合規管理另50艘船，並會向墨西哥及澳洲客戶提供服務。

其他報道

恒隆集團全年多賺3% 末期息0.65元

小米汽車SU7高配版上險價格36萬 市場料最終售價約25萬至37萬人幣

陳啟宗退任恒隆集團、恒隆地產 董事長、執董 交棒陳文博

恒隆地產多賺3% 收入持平 均遜預期 末期息0.6元

恒指半日跌313點 跌穿16000點關 見近一周低 科指跌2.6%

特朗普據報擬在當選後對華所有進口商品徵收60%關稅

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日 見一周高

美聯航一波音客機飛行期間擋風玻璃突破裂

陳茂波：正與內地討論 加快審批企業來港上市

LME據報研在港建倉庫但困難重重 包括成本、中國因素

Tesla今年已跌25% 惟Cathie Wood逢低吸納

花旗：比亞迪股價短期走勢料疲軟

恒指低開180點 科指跌1.6% 藥明生物跌6% 恒汽跌12%

馬斯克：首名患者大腦植入Neuralink晶片

港股ADR跌102點 夜期低水239點 美期個別發展亞股升 恒隆業績

藥明康德：美法案草案內容不恰當不準確

道指、標指創即市及收市新高 道指升224點 金龍指數連跌3日

北水增持南方恆生科技 減持鼎豐