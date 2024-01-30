報道指，採訪了多家房企的內部人士，涵蓋央國企、混合所有制以及民營企業，也包括出險房企，盡管房企人士都表示尚未就新的白名單政策接到銀行通知，但已經有房企率先行動，積極為項目融資爭取支持。

據華南一出險房企的內部人士指，受債務爆雷影響，公司評估其項目很難出現在第一批項目白名單中，但還是積極梳理項目清單，為可能到來的機遇做準備。

該內部人士又指，「公司已經開過會，要求相關人員梳理項目清單，為接下來的項目融資做準備，這是公司的自發行為，主動抓機遇！」

一家尚未出險但近期備受即將到期債務問題困擾的公司內部人士則指，項目白名單制度有利於該公司優質項目融資，此前受市場風聲影響，原本可以平穩運行的項目，連開發貸都不容易拿到了，因此期待新政盡早落地。

一名國資房企人士則表示，從官方已公布信息來看，「地產項目白名單」偏向於保交樓，專款專用，其所在的公司即使項目上存在虧損，也要想盡辦法保交樓，此前資金的主要來源是向上級股東借款，期待新政能給保交樓的項目更大力度支持。

此外，1月30日網傳蘇州全面取消限購，買房不再限面積及套數。內媒報道指，蘇州市住房和城鄉建設局工作人員表示，購買新房、二手房不做購房資格審核，新房限售政策仍為兩年。

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