今次毅然重回本地家族企業，Piony直言是源於一顆喜歡做生意的心，因為以往在MNC，身邊的人都是「受薪，唔係老闆」，很多事情是上面講完，下面經理就識做。

不過，她興趣就是做生意，喜歡睇「P&L（損益表）、賺錢」，由品牌做起，引導需求銷售，將生意愈做愈大，「好似湊小朋友一樣，好有滿足感。」

稱好似湊小朋友 好有滿足感

在轉入MNC前，梁可婷亦曾「打過華資工」，跟過「邢李㷧，做過Esprit」，故在獲得加入大家樂的機會後，覺得大家樂是一個香港人的品牌，由細到大都有這個品牌陪着成長，是真正「香港人的大食堂」，想自己可以「做返貼近自己的市場」，亦希望在其接觸範圍內做到正面影響。

加上，在見工時與羅氏家族成員傾談後，覺得家族成員「好落地」，「唔係只係講，真係知道點做」，「好專重人才、好謙卑」，認為雙方能起化學作用，便決心一試。

談到職位再上層樓後的目標，Piony認為始終要紮實根柢，如數碼化、產品提升等，再伺機搵新生意。

另一方面，梁可婷又預期，未來一兩年的經濟環境有壓力，港人近期又北上消費成風，但歸根究柢是體驗問題，香港餐飲業需要想如何落實服務，如與熟客建立感情、讓「大家樂成為大家嘅一個竇，仲有好多功夫可以做」。

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