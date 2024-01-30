泰國央行行長Sethaput Suthiwartnarueput、金管局總裁余偉文及中國駐泰國大使館經濟商務處參贊張瀟瀟出席有關論壇，向與會者表示，會支持繼續加深兩地市場互惠合作。

此外，銀公的會員銀行亦舉辦多場專題討論，探討一系列議題，包括：香港與泰國金融合作機遇、香港資本及衍生產品市場，以及中國内地與香港為泰國投資者帶來的機遇。

銀公主席林慧虹表示，「作為中國以至全球的國際資本及商務樞紐，香港在享有政策支持的同時，在國際連繫上亦具有相當的優勢。『一國兩制』賦予香港的獨特地位，在促進中國内地、泰國與香港三方商務往來、推動貿易融資及多邊合作方面擔當著重要角色」。

銀行公會亦與泰國銀行家協會 (Thai Bankers' Association) 和國際銀行協會 (Association of International Banks) 召開會議，就跨境業務聯繫、技術創新、可持續發展和保障客戶等共同話題，進行深入兼具成效的討論，體現了雙方致力促進交流、分享當地經驗，並推動區域銀行業發展。

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