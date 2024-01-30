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特許公認會計師公會料本財政年度赤字為1220億元

特許公認會計師公會（ACCA）預計港府本財政年度赤字為1220億元，ACCA香港分會副會長何家輝表示，該數字較財政司司長陳茂波於去年2月時預算的544億元，多出676億元。何家料估算，港府截至今年3月31日的綜合儲備將達7130億元，相等於港府約11個月的支出，而該會認為其儲備量處於合理水平。

ACCA預計今年香港赤字較港府先前預測嚴重，何家輝解釋其主要原因為賣地收入減少，以及港樓和港股交易量下降，而導致其印花稅收入下降。他提到港府本財年的賣地收入，較先前預測的850億元，低出約600億元。

何家輝提到，對上一次港府連續4個財政年度出現赤字時，為2003至2004財財政年度的沙士時期起的4年間，而沙士時財政儲備僅剩約2000至3000億元，而本財年預計將有約7000億元儲備；何家輝建議港府應全面審視稅制，以增加競爭力及吸引外企到港落户，增加港府稅收。

ACCA香港分會稅務委員會聯席主席鄭傑燊表示，該會歡迎港府先前將股票印花稅回歸至由買賣雙方付0.1%，但他指出現時香港股票印花稅，仍較其他地區為高，建議將股票印花稅下調至與內地看齊，即僅由賣方支付0.05%。鄭傑燊續指，下調股票印花稅不會主導港股交易量，其旨在提升香港股票平台，與其地地方的股票平台的競爭力。

鄭傑燊續建議港府，應進一步減少樓市印花稅，並以香港永久性居民為優先考慮，惟綜合利率及其他因素，現時難以釐定樓市印花稅的減幅。他建議港府應先從買家印花稅（BSD）著手，並針對香港永久性居民買樓投資角度，推出第一輪減稅措施。

 

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