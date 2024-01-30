德勤中國華南區科技、傳媒和電信行業主管合伙人陳耀邦表示，中美貿易戰加快晶片技術發展，不少內地晶片公司已落戶香港，通過在港成立生產線，可避免相關制裁以及「自給自足」。他估計，2至3年後中國企業或不需要美國公司支持晶片需求，屆時制裁的效力也沒有那麼高。雖然企業加大AI晶片投入，但通過AI發展更可精準控制成本。

他又稱，現時經濟環境欠佳，控制成本肯定是企業重點，通過AI大模型很多工序已可以簡化，相信未來將有更多專才、大學甚至是企業，投放更加多資源研發AI相關軟件減低成本。

至於監管方面，陳耀邦表示，歐盟料於今年推出AI法規，相信內地監管會走得更前，更加入企業責任或義務等，帶領行業健康發展。

內地去年底發布遊戲新規草案震撼市場，不過文件最終下架暫告一段落。德勤中國華南區電信、傳媒及娛樂行業主管合伙人李寶芝表示，始終內地人口更多，需要一定監管，但相信不會大幅收緊監管，主要針對個人而非公司，預計接下來遊戲行業趨勢與電影等更多互動，帶動遊戲普及性。

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